推出iOS 13 3 App取代 蘋果終結iTunes時代

（美國·舊金山3日訊）蘋果公司（Apple）今天在全球開發者大會（WWDC）發表內建深色模式的iOS13作業系統，並宣布iTunes服務將由3款獨立App取代；另推出強化隱私功能、優化地圖服務。

2019年WWDC於6月3日至7日在美國加州聖荷西McEnery會議中心舉行，今年邁入第30年，與會者來自86個國家與地區，合計超過5000人。

今年的WWDC花費兩個多小時發表iOS、tvOS、watchOS、macOS等蘋果自有平台的升級功能，更首次推出強調多工作業的iPadOS。蘋果地圖服務也向Google學習長處，新增3D視角，受到現場開發者的熱烈歡呼。至於新亮相的Mac Pro電腦主打專業人士，對營收日益下滑的硬體事業幫助有限。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在Keynote發表會上指出，iOS12滿意度高達97%，安裝率達85%。反觀Android9安裝率只有10%，亟欲凸顯iOS的軟體與服務遠胜對手。

全新iOS13的FaceID臉部辨識解鎖速度更快30%；下載應用程式的容量縮小50%、更新App的容量縮小60%，應用載入時間快2倍。在macOS廣受好評的深色模式也正式導入iOS13。

iOS13的一大亮點是強化隱私與安全性。例如用戶可以只向單一App分享地理位置，下次若App需要再取得用戶的地理位置，就要重新獲得用戶允許。另外有些第三方App會透過Wi-Fi或藍牙訊號交叉比對用戶的所在位置，iOS13也提升了這方面的保護。

針對有些用戶會使用Facebook或Google帳號簡化登入網站或App的流程，iOS13也新增Sign in with Apple登入功能，用戶可選擇真實的電子郵件信箱或選擇隱藏；如果選擇隱藏，系統會指派隨機組成的電子郵件信箱，主要希望用戶能控制自己的數據，也可避免用戶資料被其他平台追踪。

此外，在蘋果全新地圖App中，總共累積400萬英哩的地照與空照資料，重新呈現地圖樣貌，讓地圖上的建物更清楚，預計今年底前在全美推出，其他國家預計明年推出。地圖App也推出Look Around功能，可透過3D視角觀看地圖。

至於問世已18年的iTunes一開始聚焦在音樂上，不僅帶來音樂革命，也重新定義了電台，隨後又整合電影等服務。當外界好奇iTunes能否做得更多，蘋果卻持相反看法，不該把iTunes做成全能的App，而是分成音樂、電視、Podcasts等3個App來完成。

今年受到開發者歡呼的還有首次發表的iPadOS。iPad從一開始打造就是基於iOS，然而多年下來，iPad已演變成獨特的產品，蘋果認為“時候到了”，應該讓iPad平台得到應有的位置。

iPadOS的主熒幕可以使用更多工具，並且把工具直接放到熒幕上。iPadOS加上手勢操作，可以更快切換應用程式，例如復製文字後使用三支手指頭輕掃，可貼上或刪除文字，不必搖動iPad來刪除。多視窗功能也引進iPad，例如可同時開啟2個備忘錄。iPadOS並支援USB外接硬碟和SD卡，可直接匯入照片。

全新watchOS則增加語音備忘錄、計算機等內建App，支援串流音樂API（應用程式介面）。最值得注意的是內建App Store，可以在手錶上直接下載App，也可瀏覽編輯團隊精選的App和搜尋App。新增的Cycle Tracking生理期追踪功能也相當受開發者歡迎，可以幫助女性更方便管理自己的健康狀況。

硬體方面，今年WWDC發表主打專業人士的Mac Pro，蘋果宣稱是有史以來最強大的Mac，採用不銹鋼框架，內部可進行模組化部署，搭配Intel頂級處理器與顯示卡，售價5999美元（約2.5萬令吉）起，預計今年秋天上市。