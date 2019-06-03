李深靜靈堂白色設計 喪禮采佛教儀式









（布城3日訊）IOI集團及IOI產業創辦人丹斯里李深靜設在布城的靈堂，周二開始供公眾前往吊唁，不少政界和人民代議士、親友和旗下員工都陸續前來喪府向逝者致上最後敬意，場面肅穆。

現場所見，李深靜喪禮采佛教儀式進行，靈堂主要以白色系為設計，從遠處望，桌上擺放了鮮花等祭品。

中午12時開始，可見不少民眾和政界、華教界人士前往吊唁，當中包括吉隆坡甲洞（KLK）首席執行員丹斯裏李愛賢、中國東盟（大馬）商務協會會長丹斯裏林玉唐、行動黨伊斯幹達公主城國會議員林吉祥、馬華總會長兼亞依淡區國會議員拿督斯裏魏家祥、副總會長拿汀巴杜卡周美芬、前總會長丹斯里黃家定、拿督斯里廖中萊、前副總會長丹斯里馮鎮安、何國忠、星洲媒體集團執行董事兼星洲日報首席執行員許春、南洋商報執行總編輯兼數碼媒體營運總監冼慧欣、武吉加星區州議員拉吉、民政黨的劉博文、瑪拉工藝學院前主席丹斯里阿薩阿育等。

各界人士前往吊唁

約下午1時30分後，守衛允許大批媒體進入喪府大宅前院的停車處采訪；記者從前院望去，見到李深靜長子拿督李耀祖、次子李耀升和夫人兼能源科藝環境部長楊美盈到門外接待前往吊唁的人士。

華總會長丹斯里方天興受詢時表示，李深靜的離世對國家和華社是巨大損失，因李深靜是一位最成功的企業家典範。

他也對李深靜突然離世感驚訝，因前者原訂要在本月3日慶生。

“李深靜對華社的貢獻非常大，包括捐獻了華總大廈250萬令吉，同時也對深靜（哈古樂）華小及坤成中學獻出了很大精力，而在李深靜領導下，目前坤成中學已有幾千名學生，非常成功。”

方天興形容，李深靜祖籍屬於永春人對待別人鄉情特濃，也很和諧。

他希望家屬能節哀順變，也祈願丹斯裏一路好走。

高祥威：第二代將繼承愛華教精神

雪州深靜（哈古樂）華小董事長拿督高祥威提及，李深靜過後的第二代將會承其先父“愛華教”的精神和細胞。

他披露，李深靜逝世當天的午夜，其長子便交代深靜華小校方說，喪禮一切從簡，即不一定要花費很多錢的方式及策群策力完成。

他說，其孩子也謝絕了校方計劃組織的出殯隊伍，由此可看，李深靜的孩子們將承其先父“愛華教”的精神和細胞。

“大馬擁有很多富有者，但能像李深靜沒架子，親自到場巡視深靜（哈古樂）華小整個工程者並不多，他是一位華教的典範。”

“深靜華小董事部失去了一位永久董事長。”