交局3天發200罰單 WhatsApp投報違駕建功





（吉隆坡3日訊）陸路交通局總監拿督斯裏沙哈魯丁披露，當局依據公眾通過手機應用程式WhatsApp投報，從5月29日起的3天內，發出了逾200張罰單給違反了交通條例的駕駛人士。

他在記者會上提及，該局成立了一個16小時運作的投報中心，從早上8時至午夜12時接收投報；有關中心會在來臨的開齋節，即6月5日和6日暫停運作。

他提到，當局接獲的投報和違例事件中，主要是以濫用緊急車道占了大部份，其次是超速駕駛、司機在駕駛時使用手機及長途巴士持續行駛在右邊的快速車道。

他希望搭客（非司機）充當該局耳目，一旦發現有駕駛人士違例，可馬上用手機拍照或錄影以WhatsApp（013- 449 8997）或電郵[email protected]方式，向該中心投報，並需附上詳細的違例和個人資料。

他解釋，此舉是為了確保有關投報的淮確性，這樣投報中心才可馬上調派官員前往事發現場及采取必要的行動。該局在上一次行動，接獲288宗投報是資料不夠詳盡的。

開齋節行動發逾2萬罰單

沙哈魯丁聲稱，開齋節行動是從5月29日起至6月13日，為期兩周；截至6月2日，該局已檢查3萬4595台車輛，並根據1987年陸路交通法令和2010年陸路公共交通法令發出2萬1948張傳票，包括1萬7918張罰款傳票和4030張通知傳票（notis）。

他相信，有關數據有可能與今年的執法員人數倍增有關，今年有4010名官員參與行動，而去年則只有約2000人。

他表示，6月1日和2日針對摩多展開的大規模檢舉行動，主因是大馬道路安全研究院

（MIROS）的研究顯示，60%至65%的車禍涉及摩多騎士，特別是佳節期間較為偏高。

他說，參與者包括陸路交通局、大馬皇家警察、全國反毒機構、移民局、環境局和反貪會等約1100名官員。

沙哈魯丁指出，當局共檢查1萬3919輛摩多，並對1995名違規騎士采取行動，大多數是無牌駕駛、路稅逾期失效、未成年無牌駕駛。在吉隆坡更發現10宗摩多騎士吸食大麻和冰毒案件。

他聲稱，當局會在開齋節前後，即6月1日至3日，及6月8日至9日實施重型車輛禁駛令，

以確保路上交通順暢，但截至今日，仍有50輛重型車輛違反禁令而接傳票。

他補充，今年開齋節前是學校假期，預計這段期間的車禍率會比往年高，因此，希望駕駛人士切記要遵守條例和小心駕駛，安全回家慶佳節。