印度公幹 男子疑被綁架 失蹤2個月 助理否認同行





（吉隆坡3日訊）一名在律師事務所任職的印裔穆斯林，受托於3月13日飛往印度科欽（Kochi）處理土地買賣事宜，由於委托人臨時無法前往，改由委托人的助理陪同出發，但事主卻一去不覆返，家人多番打探都無結果，而助理在返國後卻矢口否認與事主同行，並強調兩人只是在機場“偶遇”，讓這宗失蹤案蒙上離奇色彩。

失蹤者是67歲的哈密迪，排行第三的兒子羅斯裏（36歲，公務員）今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯裏張天賜陪同下召開記者會指出，父親在出發前告訴家人，這趟行程是與地產經紀卡裏達斯一起到印度處理公務，卡裏達斯同時也是委托人；父親還表示在結束公務行程後，會到一間傳統草藥中心接受治療。

“原定行程是3月13至20日，不過，在出發前，委托人卡裏達斯卻臨時推托，指因為沒有繳交所得稅而被禁止出國，改由卡裏達斯的助理納瓦拉占隨行。”

照片拍到助理同行

羅斯裏指出，父親抵達印度科欽機場當天，還拍下納瓦拉占的背影發送給家人報平安，而家人也是從照片認定父親是與助理同行。

他說，家人隨後於3月19日收到信息，父親聲稱被當成穆斯林恐怖分子遭當地警方扣留，他們嚇得趕緊聯系當地警局了解情況，但幾經查證後，警方告知沒有發生這樣的案件。

“隔天，我們嘗試撥打父親的手機，接聽電話的是一名警員，對方表示電話是在警局前找到，但電話裏所有資料已遭刪除。”

羅斯裏披露，家人於3月23日通過越洋連線方式報案，當地警方告知，父親於3月14日搭乘德士前往某傳統草藥中心。

他們趕緊聯絡草藥治療中心，職員表示曾有人拿著失蹤者哈密迪的護照副本前來中心，企圖冒名使用哈密迪的身份，但因外貌與照片不符遭到中心拒絕。

家人之後再沒有失蹤者的消息，哈密迪就像人間蒸發一樣，迄今失蹤逾3個月。

更教家人感到疑惑的是，他們聯系一起同行的納瓦拉占，對方卻否認與父親同行，強調兩人是在機場巧遇，剛好搭上同一班機，而他於3月16日回國，因此不清楚父親的去向。

****助理稱是機場巧遇

“他說只是恰巧和父親同一班機，但兩人一個在商務艙一個在經濟艙，下了機就分道揚鑣，不是一起同行。”

這樣的說法顯然無法讓家人接受，因為失蹤者家人向父親原本欲光顧的傳統草藥中心查詢更多詳情時，對方通過電郵方式告知，2月23日為哈密迪預定草藥治療服務的人是納瓦拉占。

羅斯裏說，“納瓦拉占顯然是與父親一起前往印度，但他卻不承認，我們不排除這是一起有預謀的綁架案。”

哈密迪家人已分別於3月20日及24日向馬來西亞警方投報，但至今仍無消息。