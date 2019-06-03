【中美貿易戰】 傳美派員調查供貨華為 台積電否認報導





（北京、台北3日訊）中美貿易戰持續升溫，或燒及台灣企業。外傳美國商務部派員赴台灣，調查全球最大晶片代工廠台積電供貨華為是否牴觸美國法規，台積電今天鄭重否認有關報導。

美國政府將華為列入貿易黑名單，雖然禁令延後至8月中執行，不過高通（Qualcomm）、美光（Micron）等多家廠商相繼表態，依禁令規定停止供應華為，而台積電是少數公開表態會繼續供貨予華為的企業。

有台媒報導，美國商務部日前派員赴台調查台積電供貨予華為是否牴觸美國法規，並向台積電施壓，要求台積電停止對華為供貨。

強調一切合法規

台積電發言人今天回應說，美國商務部並沒有派員到公司調查供貨華為，台積電也未接獲任何要求。台積電供貨華為合乎美國所規定，即晶片生產技術含量、設備或是關鍵零組件取自美國比例並沒有超過25%，因此供貨予華為一切合法，且目前持續出貨中。

限制審稿被轟歧視

IEEE解除華為員工禁令

總部設在美國紐約、全球最大的工業界學術組織的電機電子工程師學會（IEEE），早前被揭限制華為員工及受華為資助的人士參與期刊審稿工作，引起輿論爭議。

中國科學技術協會10個屬會昨天聯名發表聲明，批評有關決定是對科學家嚴重歧視，質疑IEEE內部少數人將學術交流與政治捆綁。

斥學術交流與政治捆綁

在中方抗議後，IEEE宣佈解除對華為及其子公司的員工參與審稿的限制。IEEE中國分會今天在網頁發出聲明，指收到美國商務部就出口管制條例作出的說明後，相關的法律風險已經解除，決定讓華為及其子公司的員工繼續參加IEEE出版過程的同行評審和編輯工作，所有IEEE會員都可以繼續正常參與全部活動，無論他們的僱主是誰。

聲明指，之前提出限制華為員工的做法，完全是為了保護會員，規避相關的法律風險。

貿易戰再闢戰場 美擬對澳洲鋁徵關稅

中美角力持續之際，美媒引述消息指，特朗普政府有意向澳洲進口鋁加徵關稅，但最終因軍方及國務院官員反對而作罷。

《紐約時報》報導，澳洲向美國輸出的鋁數量去年上升，佔美方全年進口鋁的6%，美國貿易代表萊蒂澤、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅等人提議開徵關稅回應，計劃亦有針對其他澳洲商品的措施。惟考慮到美澳的亞太盟友關係，國務院及五角大樓反對徵稅，認為更應重視同盟關係。

軍方及國務院反對作罷

美國總統特朗普昨天出發訪問英國前，淡化他想對澳洲徵關稅，形容“澳洲的情況有趣”，同時強調美澳關係強大。在所羅門群島訪問的澳洲總理莫里森被問及此事時，稱兩國之間有安排，正跟從框架及與美國官員在各項議題緊密合作。