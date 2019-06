訪英3天會晤特麗莎梅 特朗普料要求封殺華為

(倫敦3日訊)美國總統特朗普今天展開一連三天的訪問英國行程,期間將與多名王室成員見面,包括首晚於白金漢宮接受英女王國宴招待。特朗普本周會和英國首相特麗莎梅會面,預料他將表達對英國容許華為參與建議5G網絡的擔憂。特朗普已暗示,會讓英國跟隨美國封殺華為。

特朗普訪英期間,倫敦料將會有大型示威,其中由Stop Trump Coalition組織主辦的倫敦市中心示威估計將有多達25萬人參與。特朗普去年訪英時,示威者曾在倫敦升起約6米高的“特朗普寶寶”吹氣公仔抗議,相信這個吹氣公仔可能會再次升空。

料25萬人示威相迎

特朗普及夫人梅蘭妮將在當地時間早上9時(大馬時間下午4時)抵達倫敦,隨後到白金漢宮出席歡迎儀式,英女王、王儲查爾斯及夫人卡米拉到場迎接,現場會鳴放皇家禮炮致敬。特朗普接著與女王共晉私人午餐,哈里王子亦會出席,但剛誕下兒子的梅根就不會參與。

午餐後,特朗普會由安德魯王子陪同到西敏寺大教堂參觀,並會在戰士墳墓前獻花,之後會獲查爾斯及卡米拉在克拉倫斯宮設下午茶招待。當晚特朗普會到白金漢宮出席國宴,他與英女王均會發言。

與多名王室成員會面

周二早上,特朗普將與特麗莎梅在聖詹姆士宮共同主持商務早餐會,出席者包括安德魯王子和美英兩國的商界領袖。餐後,特朗普與特麗莎梅會到唐寧街進行私人會面,會面結束後將舉行聯合記者會。晚上,特朗普與梅蘭妮在美國駐英大使官邸溫菲爾德宮主持晚餐,查爾斯及卡米拉將代表女王出席。

周三是訪問的最後一天,特朗普與梅蘭妮將聯同女王與查爾斯到樸次茅斯,紀念諾曼第登陸75周年。結束訪英行程後,特朗普轉往愛爾蘭,與愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行雙邊會議。

否認曾罵梅根齷齪

特朗普推諉是假新聞

特朗普否認曾經形容英國哈里王子的妻子梅根“齷齪”(nasty),指摘有關言論是由假新聞媒體編造而成。

被斥干預內政

梅根在2016年曾公開批評特朗普仇視女性,不支持他當總統。特朗普在日前接受英國《太陽報》訪問時,被問及這段往事,回應道“我不知道她是那麼齷齪”( didn't know that she was nasty)。英國白金漢宮暫無回應特朗普的言論。

《太陽報》先前已在網站公開這段訪問錄音,引來大批網友討論。

特朗普在接受英國多家報章訪問時,談及英國脫歐等問題,並指英國脫歐分手費太貴,達到500億美元,如果英國不能取得更好的脫離歐盟條件,應該在無協議下脫歐。他又點名讚揚英國前外長約翰遜,將會是非常出色的首相人選。倫敦市長和多名英國政黨領袖批評他指點英國下任首相人選,是干預英國民主。倫敦市長薩迪克汗炮轟特朗普是20世紀法西斯分子。

保護同行子女

豪氣包下酒店全層

特朗普這次訪英,據報包起五星級倫敦科林西亞酒店全層,安排4名子女和隨從入住。

開業僅8年的科林西亞酒店前身為英國情報部門的辦公室,不乏明星與權貴到訪。酒店一共設有225間客房、51間套房、7間頂層房間,其中最豪華的套房索價每晚2.2萬英鎊(約11.6萬令吉),內有4間房間、擺滿香檳的酒吧、以大理石與瑪瑙裝飾的浴室,就連出入亦有私人內部升降機。