政府入稟法庭 索養牛中心逾2.5億貸款

（吉隆坡3日訊）政府在上週正式入稟法庭，要求索回巫統婦女組前主席莎麗扎家族經營的國家養牛中心（NFC）2億5300萬令吉貸款。

《透視大馬》報導，根據財經報章The Edge，總檢察署是在上周入稟法庭，並將國家養牛公司、莎麗扎的丈夫拿督莫哈末沙烈、3名兒女及旗下6家公司列為答辯人。

莎麗扎3名被列為答辯人的兒女分別依茲蘭沙烈、依茲米沙烈和依茲娜沙烈。

而涉案的6個家族公司則是國家肉類及生禽有限公司、Real Food有限公司、Meatworks有限公司、農業科技工業有限公司、亞洲生物科學有限公司及Techknowlogy imageware（馬）有限公司。

財政部長林冠英之前在文告中表示，政府將透過總檢察署入稟法庭，向國家養牛公司索回該公司所拖欠的2億5360萬令吉貸款。

“國家養牛公司是於2008年1月9日，獲得政府2億5000萬令吉的2%低利息貸款，償還期20年，寬限期3年。”

他發表文告說，上述貸款獲得無抵押債券的擔保，連同貸款協議於2007年12月6日簽署。

林冠英指出，根據普華永道（PwC）會計行的盡職調查報告，國家養牛公司在2007年12月6日至2011年12月31日期間的董事成員，包括巫統前部長丹斯里莎麗扎的丈夫，即拿督莫哈末沙烈及其子女依茲蘭沙烈、依茲米沙烈和依茲娜沙烈以及聯邦政府與州政府的代表。

“無論如何，根據2019年5月17日公司註冊局資料顯示，該公司只剩下拿督沙烈依斯邁為唯一的董事會成員，還有2位公司秘書。”

“根據政府從國家會計局所獲得的完整報告，截至2019年4月30日，國家養牛公司仍未償還政府的欠款高達2億5361萬8455令吉3仙，該巨款包含了利息及逾期未還的所罰利息。”