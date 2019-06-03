林冠英：助中醫藥發展 米酒稅折扣20%





（北海3日訊）財政部長林冠英說，財政部已經批准米酒可獲20%的稅務折扣，讓我國的中醫藥得到更好的發展。

他說，米酒是含酒精的飲料，米酒商曾向財政部提出申請，要求減少米酒的稅收，其部門經過協商后，議決給予20%的折扣，希望北馬藥業公會扮演橋梁的角色，向米酒商傳達有關方案。

林冠英昨晚出席北馬藥業公會慶祝成立50周年、北馬中醫藥學院18周年、神農先師圣誕暨籌募草藥園基金晚宴時說，政府給予征稅方面的折扣，是要減少酒商的負擔，也是希望這項方案能讓消費者受惠。

政府不建核電站

他強調，希盟政府已在內閣決定，不會在我國設立核能發電站。他提到，前朝國陣執政時期，曾有意設立2座核能發電站，當時仍是檳州首長的他，反對在檳州設立，因為他對安全措施完全沒信心。

他強調，為了成為一個清潔、綠化、安全與健康的國家，大馬不準備成為世界垃圾國，所有外國生產引進的廢料必需運回來源國處理。（SEH）

洪亞福：藥業公會籌建草藥園

北馬藥業公會會長洪亞福指出，為了讓中醫藥得到更好發展，該會已在會員大會上通過建設草藥園議案，并議決在該會慶成立50周年時，舉行籌款活動。

他說，該會將在北馬尋找地段發展草藥園，而籌款目標是100万令吉，希望民眾慷慨解囊。

此外，他感謝善長施友義捐獻1万令吉，作為該會建設草藥園用途。

丁家驊：中藥應融入本土醫藥

馬來西亞華人醫藥總會總會長丁家驊指出，我國中藥和中成藥前景廣闊，但礙于國情不同，中藥應融入當地民族醫藥，以符合本地的法規、標準和民族文化習慣的方式進行發展。

他建議加快對傳統中醫藥生產企業改造，如：更新設備、改進藥品生產方式、大力推進GMP認證工作，使傳統藥品企業在生產方式和技術上，能夠逐步與國際水平接軌，提高中醫藥產品的國際競爭力。

“其次，規范醫藥產品市場，嚴厲打擊劣質和假冒產品，同時盡快建立中醫藥產品相對穩定的外貿代理制，減少多家公司在同一市場上惡性競爭，保障出口藥品的質量。”

他也建議改善中醫藥產品的內外包裝，做到精美實用。

黃峇福吁衛部承認中醫

北馬中醫藥學院主席黃峇福黃峇福位，除了大學中醫系，也協助民間原有的中醫培訓中心，提升為受承認的傳統中醫學院，讓大馬擁有競爭能力走在世界前端。

他指出，最近世衛組織在瑞士召開大會，首度認可中醫，很快會通過最新版的“全球醫學綱要”，即首度將“傳統醫學”納入一個章節，意味著正式納入全球規范和研究，對于積極推動中醫發展是一大勝利。

他也說，北馬中醫藥學院創辦至今18年，共培育167位中醫師，同時也力薦結業醫師到與該院聯辦的中國福建中醫藥大學深造，提升自己。

他披露，該院也與7個慈善機構聯辦施醫贈藥中心，除了為學員提供臨床實習場所，也不分種族為病黎服務，至今求診人數已達11萬8446人次。

羅見智：設宴敘舊探討挑戰

大會主席羅見智說，舉辦宴會除了讓會員敘舊，商討如何加強本身生意量，也探討和規劃政府對中藥界的影響，從而減輕中藥界對政府的疑慮，以克服未來的挑戰。

會上，馬來西亞華人醫藥總會也頒發委任狀給受委為該會永久名譽會長的拿督溫栢洲。