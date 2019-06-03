敦馬：政府財政拮據 靠私人界推發展計劃





（亞庇2日訊）首相敦馬哈迪說，聯邦政府由於財政拮據，發展計劃只能依賴私人界出資推行。

他今晚與沙巴州內閣部長和官員共進開齋晚宴後說，希望聯盟政府因為前朝政府留下太多問題，導沒有足夠資金推行發展計劃，面對聯邦項目資金不到位問題的不只是沙巴，西馬各州也是一樣情況。

“為了克服財力不足的問題，政府不得不依賴私人界出資推行發展計劃。當然，我們會確保和政府合作的發展商是誠實可靠。”

另外，馬哈迪透露，隨著沙巴泛婆大道建設計劃交付合作夥伴（PDP）機制取消，管理權是否交給沙巴工程局，聯邦政府交由工程局決定。

他說，作為監管沙巴泛婆大道計劃的政府單位，工程局在沙巴泛婆大道計劃的交付合作夥伴模式取消之後，自然就取回管理權。

“我們交由工程局去決定由誰負責沙巴泛婆大道計劃。”

首期工程共分為35個配套的泛婆大道沙巴路段，當中有12個配套已發出，但工程至今只完成13%，遠遠落後泛婆大道砂拉越路段工程。

馬哈迪也是土著團結黨名譽主席；他在受詢時表示，該黨將加強與民興黨的合作。

他稱讚由沙菲益領導的民興黨於5月舉行的山打根區國會議席補選表現出色，幫助希盟捍衛這個國席。

“雖然民興黨不是希盟成員，但雙方可以合作。”

馬哈迪與夫人敦茜蒂哈斯瑪於今日從吉隆坡飛抵亞庇，在沙巴首長拿督沙菲益的陪同下，前往水上清真寺與州內閣部長、政府官員及約4000名穆斯林一同開齋。