肝癌擴散搶救無效 “惡人”李兆基逝世

（香港2日訊）香港影壇資深演員李兆基因肝癌擴散致肺部，經搶救後無效，今日下午6時30分在伊利莎白醫院病逝，終年69歲。

李兆基逝世的消息最先由香港導演李力持在微博發文宣布。在這之前，李兆基曾確診罹患肝癌，在朋友的幫助下接受手術抗癌成功，而且於3月8日與拍拖超過廿年的女友結婚，詎料卻於三個月後迎來惡耗。

李兆基好友陳慎芝今日接受港媒電話訪問說：“是，今天走了，由肝癌擴散到去肺部。”

陳慎芝說，基哥於一星期前入院，離開時家人如太太、姐姐、弟弟都在場陪伴。

“我去探過他兩次，一直昏迷，沒想到這次不行了。但我喊他他也有開眼看我一眼，我也跟他講：'要走就是要走，回不了頭，就別這麼辛苦了。'起碼他這40年都是一個好人，不再是癮君子、不是壞人。”

他說，基哥近年已加入教會，但未有正式受洗，暫時未知其家人決定會用什麼儀式舉殯。

港媒於2月發現李兆基與女伴申請註冊結婚，陳慎芝當時受訪承認是他安排結婚，又透露基哥身體狀況：“頭腦清醒，但身體好弱。”

另外，演藝人協會主席古天樂最新接受港媒查詢，他回复：“兩天前已收到華哥電話知道他情況好差，已經有心理準備，我會跟他家人保持聯絡看他們有什麼需要，我會盡力提供一切幫助，希望基哥一路好走！”

喻為香港影圈“四大惡人”

李兆基曾是前黑幫“慈雲山十三太保”，江湖人稱綽號“高飛”。在現實世界，李兆基演活江湖惡人、古惑仔的角色，經典作品包括《古惑仔》的吹水基，以及《黑獄斷腸歌》等角色。

曾是香港無線電視台編導、演員、監製的李兆基，因外形凶悍又經常扮演惡霸，被封為“ 香港電影圈四大惡人”之一，代表作有《古惑仔》《縱橫四海》《美麗傳說》 《美味天王》《食神》《掃毒》等。

李兆基和何家駒、成奎安、黃光亮四人因是常在電影中飾演反派的金牌配角演員，因此被形容是香港影圈的“四大惡人”。

四人之中，何家駒最先於2015年1月27日凌晨4時53分因器官衰竭病逝香港伊利莎白醫院，享壽66歲；然後是成奎安於2009年因癌症復發而於同年8月27日晚上11時45分在浸會醫院去世，享年54歲；如今則是李兆基過世，“四大惡人”已走了三人，而黃光亮在淡出影壇後已處於半退隱狀態。