賭仔屢借阿窿 父母無奈斷親子情









（马六甲2日讯）25岁儿子屡屡欠债，父母为他还了近10万令吉的债务后，讵料儿子又到新加坡再欠下多组阿窿，如今阿窿找上门泼漆并留纸条扬言要锁门烧屋，威胁家人安全，父母决定登报纸与儿子脱离关系，盼阿窿别再骚扰。

女事主林雅莉指出，她与丈夫陈宝进已经刊登报纸，表明与儿子陈俊隆脱离关系，儿子在外一切所惹的祸及所欠的债务，与他们无关，希望债主别再骚扰他们一家，甚至殃及邻居。

阿窿泼漆恐吓锁门烧屋

她透露，今日凌晨约2时许，邻居听见屋外有声响，过后于早上发现，他们的家门及邻居的家门都被泼红漆，还留了一张纸条，扬言再不还钱就锁门烧屋。

她无奈表示，儿子从去年10月开始染上赌博恶习，此后欠下多组阿窿，还偷了她的金链去借阿窿。

“我们家是做生意的，阿窿来打扰我们，丈夫就说，为了不影响生意，能还清就还清。怎知他变本加厉，越欠越多。”

她说，儿子后来到新加坡，前3个月还乖乖工作，家人都以为他改过自新，孰料最近又向多组阿窿借了大笔款项，家人根本联系不上他。

“我4月尾曾经到新加坡找他，当时他还有工作，还说要工作还清银行的信用卡债务，那是我最后一次跟他见面，也是最后一次与他联系。”

她说，儿子的信用卡债大约1万8000令吉，新加坡阿窿款项也拖欠了近3万令吉，家人已经没能为帮他还清债务。

“我们再次重申，与陈俊隆已经脱离关系，因此要借他钱的阿窿，不要再骚扰我们。”