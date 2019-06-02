夜店半年二遭取締仍營業 艷女化身女模走秀誘客







（八打灵再也2日讯）甫营业不到半年的一间夜店，之前已二度遭当局取缔仍冥顽不灵继续营业；同时，为了吸引更多客源，还安排陪酒女郎以女模走T台的方式，在伸展台上骚首弄姿取悦顾客，最终在当局第三度的取缔行动中，全部一网打尽。

雪州反风化、肃赌及私会党取缔组（D7）主任阿兹米副警监是在今日凌晨率队突击这间位于首邦市的夜店。

行动中，警方逮捕夜店的华裔男经理、外籍员工及37名涉嫌卖淫的外籍女子助查。

阿兹米指出，夜店虽拥有合法娱乐执照及酒牌，却涉嫌非法雇用外籍女郎而触犯法律。

他说，便衣警员突击夜店时，外籍女郎惊慌而逃，有者甚至企图从“老鼠巷”逃跑，但没成功。

他表示，警方逮捕36名泰国女子、一名柬埔寨女子、一名五十余岁华裔夜店经理及3名孟加拉男员工；被捕女子年龄介于21至28岁。

阿兹米披露，这些外籍女郎主要是陪酒女郎，她们每次陪酒可从顾客手中获得150至300令吉小费。

每次获150至300小费

他说，这些女郎会在夜店的舞台上以走猫步的方式取悦顾客，一旦被顾客相中，可获一顶皇冠及1000令吉，这笔钱七成会分配到女郎手中；警方在行动中起获12顶皇冠。

他补充，这间夜店在月前因涉嫌雇用外籍女郎卖淫而遭移民局取缔。

“所有被捕者较后将送往梳邦再也警区总部接受调查，警方援引1959/63年移民法令第55B（聘请非法外劳）、第39B（滥用签证）、第6（3）（无持有任何证件入境）以及1995年娱乐和娱乐场所法令第11条文调查。”