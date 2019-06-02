兵分四路突擊 柔破323萬毒品捕3人







（新山2日讯）柔佛州警方联合武吉阿曼毒品罪案调查组再破获大宗毒品案！经过5个月的调查，警方日前兵分四路在新山展开突击行动，逮捕3名毒贩，起获市值323万令吉的各类毒品。

柔州总警长拿督莫哈末卡里尔今日在记者会指出，这次成果也是柔州警方于今年内第六次成功打击大型毒品案，警方不排除贩毒团伙意图将柔州当作毒品中转站的“试踩点”（Test Ground），并相信案中毒品货源皆来自“北方”（Utara）。

他披露，来自武吉阿曼和柔州毒品罪案调查组的警员是于5月31日下午1时至晚上7时许，同步在新山茂奥斯丁花园一家工厂和住家、新山宏艺花园及古来收费站展开行动。

警方共起获11万9400粒五仔、1万7450粒爱他死药丸、8414克爱他死粉末、220克K他命及415克液状冰毒，这些毒品市值达323万3370令吉；与此同时，现场搜获的物品包括2350令吉现金、金饰和劳力士表等。

疑通过快邮发货

当场落网的3名华裔男子年龄介于27至31岁，警方申请延扣他们至本月7日助查。根据警方记录，3名嫌犯皆有犯罪前科，其中两人是嗜毒者。

莫哈末卡里尔提及，3月22日警方破获大马史上最大宗毒品案，起获的毒品市值高达1亿2172万令吉。不过，这次破获的案件，尚未有迹象显示与上述毒品案有关，但警方将进一步调查。

另外，由于警方展示的毒品，有不少是装在一袋袋类似快邮包裹的袋子，因此媒体询及毒贩是否通过寄快邮的管道来发货；莫哈卡里尔表示不排除这个可能性，不过一切有待警方调查。

出席者包括武吉阿曼毒品罪案调查组代总监拿督卡玛鲁查曼、行政总监拿督阿都拉欣及柔州毒品罪案调查组副主任李庆泉。