【第一時間】中國大使與“貓山王” 大馬榴槤飄香神州大陸

自認是榴槤老饕的現任中國駐大馬大使白天曾透露彭亨文冬的貓山王和D24品種是他的“最愛”，而坦言他一度血糖較高而聽醫囑不能吃榴槤的前任大使黃惠康在卸任前還是“迷上”我國的“果王”。

黃惠康和白天有着共同的願望，期盼他們的中國同胞有朝一日可品嚐到“原粒榴槤”的美味，俾讓“貓山王”更加飄香神州大陸，如今他倆的夙願終以得償。

帶殼榴槤允許進口中國

就在紀念大馬與中國建交45週年的前夕，中國海關於5月30日正式允許符合相關檢驗檢疫要求的大馬冷凍帶殼榴槤從即日起進口中國；捎來此佳音的農業及農基工業部副部長沈志勤表場白天大使為此所作出的努力，並形容他是其中一位默默耕耘的幕後功臣。

在目前，大馬只能出口一小部份冷凍榴槤果肉和果泥到龐大的中國市場。

農業及農基工業部長沙拉胡丁指出，預料最快於7月或8月的旺季就可開始出口榴槤主要是“貓山王”到中國，而北京和廣州將是最先進口大馬“果王”的城市。

黃惠康曾憶述中國國務院總理李克強於2015年11月訪問大馬時一吃榴槤很難受，二吃榴槤很難忘，三吃榴槤忘不了，而對他及妻子來說，吃“貓山王”是第三種“忘不了”的感覺和經驗；他表示，中國人已經對榴槤產生了興趣，在中國各超市也都可以見到“貓山王”，所以要讓大馬榴槤打開中國的市場是絕對沒有問題。

在2017年11月28日出任第15任中國駐大馬大使的白天於去年1月5日第一次出訪外州，蒞臨時任馬華總會長及交通部長廖中萊的文冬國會選區展開半日遊；他指出，他於20多年前已吃榴槤，曾在吉隆坡、新加坡及泰國吃過不少榴槤，而文冬之行讓他第一次有機會在榴槤園品嚐榴槤，別有一番滋味。

當時白天“承諾”作為中國的全權代表，他會盡一切努力，除了協助大馬把冷凍榴槤製成品出口到中國，也會爭取“原粒榴槤”登陸神州；他希望最終將會有更多的大馬榴槤包括“貓山王”在中國銷售從而促進大馬榴槤種植業的發展。

根據報章報導，曾任中國國家隊總教練的羽球名宿李永波也看好榴槤業有利可圖，而有意與大馬友人合資在西馬東海岸大規模種植榴槤。

中國如今終於放行大馬“原粒榴槤”進口，為大馬榴槤果農開拓市場，以及增加他們的收入，黃惠康和白天兩位中國大使及其他前任者皆居功不小。

農業及農基工業部長沙拉胡丁指出，首相敦馬哈迪促成大馬冷凍帶殼榴槤出口中國，他於去年8月和今年4月兩次隨同敦馬訪華，在兩次馬中兩國政府領導人的會談中，敦馬皆強調大馬榴槤業的發展潛力，而中國則提供龐大的市場；他透露當時大馬代表團獲告知，中國14億人口中只有1%的人有機會吃到“貓山王”，這證明大馬榴槤出口到中國的前景一片光明，其部門將確保把握這個市場良機。

據了解，中國每年進口30萬公噸的榴槤，幾乎全部來自泰國，而大馬只是出口1萬7000噸榴槤至新加坡、泰國、香港、澳洲、美國和中國，僅佔我國榴槤總產量的5.8%。

沙拉胡丁告誡榴槤出口商勿魚目混珠以其他品種榴槤冒充“貓山王”，他說，“必須是正宗的貓山王，切勿欺騙，倘若榴槤出口商為短利而敗壞大馬的聲譽，我將會毫不猶豫撤回農業及農基工業部所批出的准證。”

本地消費者恐吃貴榴槤

話又說回來，近幾年來日益增多的中國遊客來到大馬，不乏榴槤老饕到此一遊必吃成了搶手貨的“貓山王”，以致不時傳出榴槤價被炒高，頓使本地消費者因被迫吃貴榴槤，嘖有煩言。

當時黃惠康認為，大馬榴槤在中國很受歡迎，也大有市場，但怪罪中國人導致大馬消費者吃貴榴槤也不完全對，而白天希望大馬民眾勿抱怨榴槤價格漲得過快，他們應有正面的思維，若要解決榴槤價格問題，大馬農友應多種榴槤及多結果，為國家賺取更多外匯。

隨着“帶殼貓山王”即將外銷至中國，擴大大馬榴槤在國外的市場，本地消費人若擔心今後不僅須吃貴榴槤，甚至吃次等“貓山王”（優質榴槤將供外銷），可說是不無理由。

若在一個盛產榴槤的國度內，國人竟無緣品嚐貨真價實或價廉物美的榴槤，不啻是極為反諷。

為兼顧榴槤的內需和外銷，有關當局有須確保供求平衡與價格穩定，在協助榴槤果農及榴槤商開拓新財路的同時，也能讓國人可持續以公道價享受“貓山王”的美味。

（光明日報／評論．作者：劉漢良）