東南亞首座可開關 登吊橋即起開放試用





（瓜拉登嘉樓2日訊）東南亞首座可開關吊橋今日開始試跑半個月至17日，不少民眾一大清晨就前來吊橋等候，準備第一時間“試橋”。

今日清晨7時，當局準時開放通車，車主們一同按汽車鳴笛聲，以示迎接吊橋開放使用。不少民眾也在現場拍照或錄影，以見證這歷史性一刻。

民眾拍照留念

來自士布浪達吉的莫哈末（38歲）認為，吊橋縮短前往市區的時間，大大方便了當地居民，讓他們可省下約20分鐘的時間。

東海岸經濟發展理事會（ECERDC）高級經理拉茲里哈山表示，該局預計今天內會有300至400輛試跑這座吊橋。

“這次的試跑主要是測試交通情況，以了解是否會出現交通問題。”

他提醒大家，這座橋的人行道還未開放，暫不允許民眾在吊橋上步行。

“想要步行上吊橋拍照的民眾，請多加忍耐。我們會在6月17日過後，才宣布人行道的開放日期，屆時大家可以好好的拍照。”

他也透露，配合開齋節到來，當局於本月4日至7日，會在吊橋上安裝彩燈，並在夜晚開燈。

銜接瓜登北部及南部河口

這座吊橋銜接瓜登北部（士布浪達吉）及南部河口（瓜登市區），可縮短市區前往士布浪達吉車程。

民眾使用吊橋前往蘇丹馬慕機場，只需10至20分鐘，若有大船要經過，吊橋就會開起來讓路給船只川行，然後關回去成為車輛通行的道路，整個過程需要約20分鐘的時間。

吊橋耗資約2億5000萬令吉，整座橋632公尺長，擁有4座瞭望臺及2座天空橋（sky bridge）。

2座位於14樓的天空橋將被打造成為餐廳及展覽廳，遊客可以一邊享用道地美食及進行參觀，一邊飽覽美景。

這座可開關吊橋在2014年8月開始興建，是東海岸經濟特區推行的瓜登城市中心計劃（KTCC）的部分工程項目。