【“安全行動15”開跑】4天7千車禍奪69命 竊案158宗 罰單近10萬張







（吉隆坡2日讯）配合开斋节展开的“安全行动15”进入第4天，全国发生逾7000宗车祸，造成69人丧命，爆窃案也增加至158宗；仅在刚过去的周六，警方开出的交通罚单暴增逾2万5000张，目前已累积逾9万6000张罚单。

武吉阿曼企业及通讯组主任拿督阿丝玛华蒂表示，根据全国交通调查及执行部的数据，“安全行动15”首4天，全国共发生7012宗车祸，当中63宗为死亡车祸，酿69人死亡；昨日魂断公路的驾驶人士则有20人。

她发表文告声称，目前涉及车祸的车辆逾1万辆，因车祸而受伤的人数有80人。

雪最多车祸及窃案

她提到，车祸率最高的州属仍是雪州，截至昨天，共发生2154宗车祸，造成11人丧命，其次是柔佛（1069宗）和吉隆坡（989宗）。

她说，原本保持零死亡车祸的玻璃市州、槟州、吉隆坡和登嘉楼，也相继“破蛋”，其中玻璃市州，在昨天发生3宗死亡车祸酿4死的悲剧。

“武吉阿曼警察总部和各州交警目前在全国展开1238次执法行动，平均每天310次行动。警方已开出9万6127张交通罚单，仅是昨天就开出2万5179张。”

另一方面，阿丝玛华蒂披露，“安全行动15”截至昨天，全国共发生158宗破门行窃案，而雪州在昨天也发生13宗爆窃案，因4天累积34宗案件，同样成为各州的“冠军”。

据了解，去年开斋节期间展开的安全行动13期间，全国共发生2万2411宗车祸，其中死亡车祸为235宗，死亡人数共248人；警方在这期间发出34万3863张交通罚单，警方也在全国接获731宗破门行窃案的投报。