IOI創辦人李深靜辭世 明起開放 親友吊唁







（吉隆坡2日訊）IOI集團和IOI產業悲痛宣布，其創辦人兼執行主席丹斯里李深靜於2019年6月1日因病安詳離世，享年80歲。

文告說，正是憑著丹斯里李深靜的願景；努力和企業家精神，兩家公司已成為各自領域中的領先企業。

IOI集團是一家綜合性的棕油和種植公司，業務遍布亞洲、非洲、歐洲和北美8個國家；而IOI產業則是一家房地產發展和投資公司，在新加坡和中國擁有大量業務。

任坤成董事長20年

在社區和行業的貢獻方面，丹斯里李深靜是國內許多社團和商會的贊助人和顧問，其重大的貢獻之一是領導重建111年歷史的坤成中學，他擔任該校董事長更長達20年。

他在過去25年對教育和社區的施仁布德不可勝算，值得一提的是，由他創立的慈善基金會──“丹斯里李深靜基金會”對雪蘭莪州蒲種的深靜（哈古樂）華小的整個發展做出了巨大貢獻。

丹斯里李深靜身後留下夫人潘斯里孔美群、6個孩子和12個孫子。

他的長子拿督李耀祖是IOI集團首席執行員和馬來西亞棕油理事會主席，幼子李耀升和二女兒李玉霞分別是IOI產業的首席執行員與執行董事。

戴良業：中總表哀悼

李深靜是企業家模範

（吉隆坡2日訊）馬來西亞中華總商會（中總）總會長丹斯里戴良業對該會名譽會長暨社會經濟研究信托基金信托人丹斯里李深靜離世表達最沉痛的哀悼，也代表中總全體同仁向其家屬表達最深切慰問。

他發文告說，李深靜是馬來西亞所有企業家學習的榜樣，用一生實踐了偉大企業家精神，如今離世，是國家和社會來的重大損失，對中總和廣大工商界產生了沖擊，失去了一位卓越的領袖。

他說，李深靜創業精神是世界企業界的勵志標桿，當年雖家境貧窮但胸懷大誌，以不屈不撓的打拚精神，經過一番艱苦奮鬥和努力，成為“棕油大王”，創辦赫赫有名的IOI集團，是我國最有實力的集團之一，也是世界知名的企業。

企業界勵志標杆

他提及，李深靜一生熱愛國家、關心華社、支持教育，功績昭然，贏得各界廣泛贊譽和尊敬。

戴良業表示，李深靜自2007年起擔任中總名譽會長，對中總愛護有加，大力支持和贊助中總，他也是中總社會經濟研究信托基金發起人，自2011年擔任信托人，該中心如今已發展為中總智囊機構，對社會工商經濟提呈了許多具體的建議。

他說，李深靜在任期間，親身參與中總許多活動，不時給予重要指導和推助，使中總會務工作取得突飛猛進進展，並成為海內外廣泛肯定的組織。

良師益友不畏艱難

戴良業強調，李深靜是他非常敬重的前輩，也是良師益友，祖籍同是福建永春，老鄉相處特別有親切感，曾一起到過永春探親，到過金門和潮汕。而且也曾和丹斯里鍾廷森、拿督林國璋等好友和李深靜及其兩位公子李耀祖和李耀升一起到法國、西班牙、葡萄牙旅行。

“我們平時在國內也常餐敘交流，一同出席許多會議和活動，包括在中總、坤成中學、廈門大學馬來西亞分校、使館和華社各項主要活動；也一起赴海外，特別是到中國各省市參會和考察。”

“和李深靜在一起時，深深感受他充滿活力和魄力，還有不畏艱難和永不放棄的堅持和力量，也從不吝於分享經驗和心得，能從他身上得到了學習和成長。”

戴良業指出，這位前輩奮力創造財富，又從未間斷的取諸社會，回饋社會，尤其是他對華教關愛和捐資助學的義舉，不僅出錢，還很用心，激勵和培育了許多社會的棟梁。

他表示，還記得當年他毫無半點猶豫即捐助廈門大學馬來西亞分校3000萬人民幣，令人十分敬佩和感動。

“斯人已逝，風骨猶存，精神永傳承，我們將永遠懷念丹斯里。”

中國駐馬前大使 胡正躍悼文追念

（吉隆坡2日訊）中國駐馬來西亞前任大使胡正躍，對IOI集團和IOI產業創辦人丹斯里李深靜的逝世深感悲痛。

他在前往中國安徽出差途中，撰寫了一篇對於李深靜的悼文說，他半年前到吉隆坡公幹時，約同另一名中國駐馬前大使黃惠康一同前往IOI集團總部探望手術後初愈的李深靜。

他指出，當時李深靜形容消瘦，但精神尚飽滿。他們談友誼，話創業，聊家常，品美食。同丹斯里及子女的合影如今已成永久留念。令人不勝唏噓，感嘆人生無常。

“李深靜出身貧寒，憑自己艱辛努力和過人經商稟賦，創造了事業奇蹟，造就了一代奇才，砥礪奮進，終成楷模。”

“十五年前，我從駐馬大使崗位離任時，丹斯里為我舉辦盛大送別會。我說了三句對他的評語：事業成功，做人成功，教子成功！”

胡正躍提到，他近年來每次重返吉隆坡，甚至到新加坡公幹，都有機會見到李深靜。知道後者事業越做越順，公益越做越大，名望越來越高。真是為他高興。

他曾建議李深靜寫一本回憶錄或接受一次深度采訪，但李深靜卻認為，應先做好支持華校發展這個大事，因此采訪時機尚未成熟。

“這也是他的一貫作風。為人低調，心比天高。奮鬥不息，行穩致遠！深靜兄一路走好！我們永遠懷念您！”

明起開放親友吊唁

李深靜料週四舉殯

（布城2日訊）IOI集團和IOI產業創辦人丹斯里李深靜與世長辭，其治喪處設在布城Diamond Hill,IOI Resort City。

各大媒體今早11時30分開始便在治喪處即布城IOI Resort City外守候，李深靜家屬也貼心地為在外守候的媒體送上數箱礦泉水。

孝恩殯儀館工作人員在下午12時40分於治喪處附近安插了指示牌，也有羅里出入治喪處相信是為了喪禮進行準備的工作。

據發言人聲稱，喪府今天都在忙於安排喪禮的大小細節，相信最快明天以後才會接受媒體采訪。

據了解，李深靜的喪禮將從明天起至周三，中午12時至下午4時及傍晚6時至晚上10時，在No 8, Linkungan 3 , Diamond Hill, IOI Resort City開放給親友吊唁；預計周四上午11時舉殯至汝來孝恩園。