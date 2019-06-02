【歐冠聯賽】教科書防守憋死熱刺 紅軍6次稱霸歐冠













（馬德里2日訊）萬眾矚目的歐冠決賽週六落下帷幕，“紅軍”利物浦依靠熱刺開場不到1分鐘點球送禮，以及出色的防守組織，最終以2比0比分贏得這場“英超內戰”，時隔14年再次捧起“大耳朵杯”，也是隊史第6次贏得歐冠冠軍。

此役，雙方都都排出最強的陣容，熱刺頭號射腳凱恩傷癒歸隊先發，與孫興民和阿里組成前場三叉戟，利物浦前鋒菲爾米諾也同樣復出勤王，與薩拉赫和馬內搭檔攻堅。

西索科送史上最快點球

開場僅25秒，熱刺送出歐冠歷史上最快的點球，西索科在禁區內舉起手臂指揮隊友防守，馬內的傳球正好打在了他的手臂上，主裁果斷判罰點球，薩拉赫一蹴而就，利物浦在開場108秒後就取得1比0領先，這粒進球是歐冠決賽史上第三快的進球。

隨後的比賽裡，利物浦用積極的高位逼搶和嚴密的防守組織，大大限制了熱刺的攻勢，熱刺更多時候只能在自己半場倒腳，馬蒂普和范迪克對凱恩的制止非常有效，英格蘭中鋒上半場只有11次觸球，是熱刺球員中最少的，賽后也引發關於他是否應該首發的討論。全場比賽裡，熱刺直到第80分鐘才在利物浦的半場完成了第一次成功過人。最後10多分鐘，面對熱刺的強攻，利物浦防線的注意力集中力稍微下降，外圍給熱刺留下一些機會，但阿利松表現穩健，大多數攻門都被他穩穩拿住，沒有造成防線上的混亂。

進攻數據全面落後

反而，在第87分鐘時，利物浦利用熱刺防守角球的失誤打進鎖定勝局的一球，在半決賽淘汰巴塞羅納立下奇功的奧里吉再次建功，替補出場比利時前鋒在禁區左側得球後勁射，皮球準確地打在右側死角處入網，直接殺死比賽懸念。

賽后技術統計顯示，利物浦無論是在射門數（14比18）、射正數（3比8）和控球率（35.4%比64.6%）都不及熱刺，全場僅僅傳球272次，傳球成功率更是也只有64.3%，完全不像是利物浦本賽季的作風，但11次搶斷和81.8%的搶斷成功率，也說明利物浦防守非常出色。

歐冠稱王打破魔咒

克洛普7戰終封神

率領利物浦如願登上歐洲之巔後，主帥克洛普執教生涯第三次率隊晉級歐冠決賽后終於奪冠，並打破自己此前連續6次輸掉各種杯賽決賽的魔咒！

此前，“渣叔”已經連續輸掉了6次杯賽決賽，其中3次是在多蒙特，3次是在利物浦。在執教多蒙特時期，克洛普先後輸掉了2013年歐冠決賽（1比2拜仁）、2014年德國杯（0比2拜仁）和2015年德國杯（1比3沃夫斯堡）。來到利物浦後，克洛普的命運也相當悲催，2016年輸掉兩項決賽，在英聯賽杯1比3不敵曼市，在歐洲聯賽1比3輸給塞維拉。去年歐冠決賽，利物浦1比3敗給皇家馬德里。

而在歐冠稱王前，利物浦還以1分之差錯失了英超聯賽冠軍，好在大耳朵杯足以彌補聯賽的遺憾了。執教利物浦第4個賽季，克洛普終於帶隊登頂了，又一段傳奇的開端。

遺憾沒能即時痛飲一番

賽後接受採訪時，克洛普將本次奪冠歸功於全隊，當時渣叔心情已經嗨爆，表示只想喝個痛快。“我為這些隊員們感到開心。為所有的人，包括我的家人看到開心，他們為我犧牲了很多，他們比其他人更配得上冠軍。通常比賽結束後20分鐘，我就該醉了一半了，但是很遺憾，現在我只能喝水。”

為球員不懈拚搏驕傲

波切蒂諾：早早落後打亂部署

熱刺遺憾的輸給利物浦，主帥波切蒂諾無奈表示早早落後打亂了球隊部署，但依然為球員們的表現感到驕傲。

“任何這三周以來辛苦制定的方案都在開場20多秒的點球前面成了空。所有人對此始料未及，這對球隊造成了極為消極的影響。”

回顧整場比賽，波切蒂諾遺憾地說：“不管我們的表現是否精彩，打入了兩記進球的那支球隊才是理所當然的冠軍。如果看一下技術統計，你會發現我們的射門和控球多於對手，但這一切都無濟於事。”

“我為我的球員們的努力、為他們的不懈拚搏而驕傲。我們運氣不佳，送給了對方一個點球，但下半時我們一直在奮戰，踢得也很不錯。我們可以對未來感到樂觀，相信盡我們所能盡快再次有這樣踢決賽的機會。”

梅西是世界最佳

范迪克：他理應獲金球獎

利物浦拿下歐冠冠軍後，對於利物浦鐵衛范迪克來說無疑是爭奪2019年金球獎的一大籌碼，但荷蘭人對此顯得很冷靜，他認為梅西應該獲得金球獎。

今年，范戴克和梅西被認為是金球獎的最強力競爭者。范戴克整個賽季表現優異，他幫助利物浦拿到了歐冠冠軍，並被評為決賽最佳球員，同時他也是英超官方評選的賽季最佳球員。

但在被問到金球獎的爭奪時，范戴克表示：“我認為梅西是世界上最好的球員，他應該贏得金球獎。”

“所以我沒有考慮這個，但如果我贏得了這個獎，那我也會接受。雖然我認為梅西應該獲得。他是世界最佳，無論他是否進入到了決賽。”

輸給冠軍不丟人

拜仁巴塞祝賀利物浦

“紅軍”利物浦奪冠後得到了歐洲多家豪門紛紛祝賀，其中包括晉級路程上被淘汰的巴塞羅納和拜仁慕尼黑，拜仁更是對自己調侃一番。本賽季歐冠淘汰賽，利物浦在16強就與拜仁碰面，結果兩回合以3比1取勝晉級。而在半決賽中，利物浦更是對巴塞上演驚天大逆轉，在首回合0比3落後情況下，次回合以4比0獲勝翻盤。利物浦2比0擊敗熱刺後，拜仁的德文官推第一時間表達了祝賀，而英文官推更是到利物浦奪冠的推文下留言：“至少我們可以說我們輸給了今年最強的球隊，恭喜利物浦。”

而巴塞也展現了他們的氣度，在官方推特上祝賀了利物浦：“恭喜利物浦，又一次贏得了歐冠冠軍。”

卡里烏斯發推獲積極回應

與此同時，美國著名NBA球星、利物浦股東之一的勒布朗-詹姆斯，在賽前、比賽期間和賽后在社交媒體上為紅軍刷屏加持，他在賽后寫道：“你永遠不會獨行！！！！！！！！我們是利物浦！恭喜任何與這個球會有關的人！”值得一提，紅軍去年決賽犯下低級失誤的門將卡里烏斯也發推對老東家和球迷們表示祝賀。對此，大多數利物浦球迷還是在這條推特下送出了“冠軍也屬於你”、“你永遠不獨行”等積極的留言。