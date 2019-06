【中美貿易戰】發表經貿磋商立場白皮書 中批美3次出爾反爾

(北京2日訊)中美貿易糾紛僵持不下之際,中國國務院今天發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書,批評美國挑起貿易戰,損害兩國及全球利益,並指美國在談判中三度出爾反爾,而且得寸進尺,以霸凌主義和極限施壓手段,堅持不合理的高要價,不取消關稅,又堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制要求,導致雙方遲遲未能彌合分歧。

這份白皮書詳細說明中美兩國經貿磋商的基本情況和中國政策立場。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文,以及國務院新聞辦公室副主任郭衛民出席發布會,並開放媒體提問。

強調關稅損人不利己

白皮書指出,2017年新一屆美國政府上任以來,以加徵關稅等手段威脅,頻頻挑起與主要貿易夥伴之間的經貿摩擦。而中美經濟高度融合,兩國經濟連骨帶筋、互利共贏,美國把貿易逆差當作“吃虧”是算錯了賬。

文中指出,美國的關稅措施損人不利己,美國對華出口連續8個月下跌,中國對美出口也連續5個月下降,兩國企業也對投資合作有保留。貿易戰也沒為美國帶來所謂的“再次偉大”,加徵關稅提高美企生產成本,抬升美國國內物價,且影響美國經濟增長和民生。白皮書更批評,美國在談判中三度出爾反爾,不講誠信,卻企圖將談判未完成的責任歸咎於中方。

而美國在過去十多輪談判中曾不斷調整訴求,隨意指摘中方倒退是不負責任,談判受挫的責任完全在美國政府。

中方重申,兩國應秉持相互尊重、平等互利的精神,通過磋商解決問題,縮小分歧,擴大共同利益。相互尊重就是尊重對方社會制度、經濟體制、發展道路和權利,不挑戰底線,不逾越紅線,更不能損害一國的主權。

重申應秉持平等互利

中國國務院去年9月首次就中美貿易問題發表白皮書,批評美方在“美國優先”口號下,拋棄平等協商的國際基本準則,實行單邊主義和經濟霸權主義,在對話磋商中出爾反爾,強調中美合作是唯一選擇,共贏才能通向更好的未來。

抨美方只想要一方有利

未知兩國元首何時會晤

受詢及中美元首會否在本月底的二十國集團(G20)峰會上舉行會談,中國商務部副部長王受文表示未有這方面消息。王受文亦強調,中國政府並沒指示華企透過收購美企來獲取技術。

針對美方指中方立場倒退令談判陷入停滯,又指中方修改協議文本,導致談判破裂,王受文指談判目的是討論,不存在協議,以英語強調“nothing is agreed until everything is agreed”,意指一切未達共識前,不能說有協議。

王受文又反批美方在談判中得寸進尺,提出涉及主權的要求,但中方始終保持理性、克制,“美方希望談判結果只是一方有利,並向中方極限施壓,是不可能成功的”。

否認指使華企購買外企

談判破裂責任全在美方

有外國記者提問,美方要以怎樣的態度才能讓中方重返談判,王受文表示,中美元首去年底在阿根廷會晤後,雙方有共識不向對方貨品加徵關稅,美方卻破壞這共識,因此談判破裂責任全在美方。

曾有共識不互相加稅

另外,二十國集團(G20)貿易部長會議下周將在日本筑波舉行,記者問及貿易談判的中方牽頭人劉鶴屆時會否出席,與美方官員會談,王受文僅回答肯定會有中方官員前往。

就談判另一焦點是美方指控中國竊取技術,王受文被問及政府有否指使華企,透過購買外國企業來獲取對方技術,他強調中國政府絕無此指示,強調這全屬企業本身決定,企業自負盈虧,政府不會參與。

至於近日外界關注中國會否以限制稀土出口來反制美國,王受文重申,若有國家利用中國稀土來製造產品,卻反過來打壓中國的發展,於情於理都難以接受。

商務部:保護合法權益

外企列黑名單前可申辯

中美在貿易戰角力期間,中方上周五宣布設立“不可靠實體清單”制度,以懲罰不遵守市場規則及出於非商業目的封鎖或斷供華企的外資公司、組織或個人。

中國商務部條約法律司司長王賀軍昨天解釋,企業被列入清單前會先接受調查,相關利益關係方將有申辯權,以保護利益關係方的合法權益。

王賀軍表示,有關制度是針對一些國家、公司違反國際規則和違反通行的法律原則而設立。

當局會因應情況,決定列出一批或個別的清單。

稱中國正付出巨大代價

特朗普發文護關稅政策

中國發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書前夕,美國總統特朗普昨天再在推特發文維護其關稅政策,指中國正為關稅付出龐大代價,美國不再是別國的“小豬撲滿”。

特朗普連發了4則帖文談及貿易戰,先糾正《華盛頓郵報》一篇關稅相關報導,澄清美國是對2500億美元中國進口貨品徵收25%關稅,該報寫錯成2000億美元。另外,他指中國面對關稅壓力,需補貼貨品以便繼續運往美國,並要將貨幣貶值,但企業仍不斷搬回美國,以避過25%關稅。

同時,特朗普也談到對墨西哥貨品加徵關稅的決定,並指當關稅上調到更高水平,墨西哥企業將搬回美國。

他又寫道:“當你是‘小豬撲滿’國家,遭別國搶掠和欺騙多年,‘關稅’是一個很棒的用詞去取而代之。其他國家要對美國公平尊重,我們已不是過去的蠢材。”

美延長加徵關稅寬限期

美國原定自本月1日起向2000億美元(約8382億令吉)中國商品加徵25%關稅,不過,貿易代表辦公室(USTR)發出新聞稿,指美方已延長部分中國進口貨的寬限期2周,至本月中才加徵關稅。

USTR表示,若商品於5月10日前從中國出口並於本月15日前進入美國,則維持繳交10%關稅。白宮指,總統特朗普可能要求財長姆欽下周在日本二十國集團(G20)貿易部長會議期間,與中國官員會面。如果成事,將是貿易談判停頓一個月後,中美官員首次碰面。

USTR稱這次延期是經過進一步考慮海關執法因素,以及中美之間海上運輸時間之後做出的決定。

香格里拉對話嚴詞反擊

中防長斥美挑貿易爭端

(新加坡2日訊)中國國務院在北京發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書,正在新加坡出席亞洲安全峰會的中國國防部長魏鳳和亦發表演說反擊,指摘美國單方面挑起貿易爭端,並指中國已做好迎戰準備。

魏鳳和形容,中美建交40年來歷盡風雨,重申雙方合則俱利,鬥則俱傷。他又強調雙方官員應推動落實兩國元首共識,並形容日前與美國署理防長沙納漢坦誠交流。

他指出,若兩國發生衝突甚至開戰,對雙方以至世界而言都是災難,如果美國願意對話,中國大門常開;但如果想開戰,中國亦做好準備。

魏鳳和亦不點名批評“個別大國”在南海興風作浪。他表示,如果南海生亂,受損的只有周邊國家,國際應相信南海各國有妥善處理分歧的能力,毋須插手,在他國留下爛攤子。