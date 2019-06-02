轉遞華為包裹 中國正式立案 FedEx被調查

（北京2日訊）美國聯邦快遞（FedEx）早前擅自將兩件由日本寄往中國華為的包裹轉遞到美國，引起中方關注。官媒新華社報導，中國有關部門將就這起事件立案調查，並指FedEx行為嚴重損害用戶合法權益，違反中國快遞業有關法規。

不過，新華社未透露負責調查的是哪一個部門。對此，美國聯邦快遞昨天回應，表示公司重視在華業務，將全力配合監管部門調查。

針對這次事件，華為早前指，一直與他們合作的聯邦快遞在沒獲授權下，將兩個由日本送往中國華為分部的包裹轉運美國，並指聯邦快遞企圖將另外兩個由越南送往華為在新加坡及香港分公司的包裹轉運。聯邦快遞事後公開道歉，指是錯誤引導到其他運送路線，只是無心之失，同時強調並非受到第三方要求改變寄送地點。

央視：立案調查是警告

中國另一官媒央視昨天則在《新聞聯播》中表示，聯邦快遞遭調查，對其他違反中國有關法律法規的外國企業、組織和個人是一個警告。

央視指出，作為一家在中國營運了數十年的快遞公司，聯邦快遞有義務配合中國有關部門調查，而中國有關部門有權力依據調查結果對它作出相應處罰，並強調中國歡迎外資企業前來發展，惟前提是遵守中國法律法規、市場規則和契約精神，不能損害中國消費者正當權益。

國家郵政局局長馬軍勝接受央視訪問時表示，有關部門收到用戶投訴，指美國聯邦快遞公司在沒徵得用戶同意，並且沒事先告知用戶的情況下，擅自將快件轉寄他地。因此，國家有關部門決定立案調查。