17日開始 黑木山關卡24小時開放

（亞羅士打2日訊）吉打工業及投資事務委員會主席陳國耀指出，大馬政府和泰國政府已同意6月17日起，大馬黑木山和泰南昔羅（Sadao）的移民、關稅、檢疫及安全大廈（ICQS）營運時間，從20小時延長至24小時全天開放。

他說，外交部長拿督賽富丁阿都拉將在當天主持開幕儀式，象征馬泰兩國關卡掀開歷史新頁。

撥2500萬推動建設

他說，聯邦政府撥出2500萬令吉在黑木山推動基本建設，以將該區發展成經濟特區，並通過開放政策來推動兩國經貿發展。

陳國耀昨晚在吉玻惠安泉港公會慶祝成立41周年、青年團31周年、婦女組27周年紀念、慶賀會員榮膺勳銜及會員子女學成榮歸暨承辦21屆2019年馬新惠安同鄉嘉年華會上致詞說，吉政府鼓勵外地商家一同探討未來的經貿市場。

他說，社團組織應跟上時代的步伐，未來可通過5G科技來聯絡及傳達資訊，以更有效的凝聚與推動社會、經濟和文化動力。

此外，馬來西亞惠安泉港公會總會長高級拿督謝國培說，馬來西亞惠安總商會於去年6月13日正式成立，並已招收200人加入會員。

“為鼓勵更多年輕鄉親加入，本會將入會申請展延至12月31日，並為年輕鄉親提供特別優惠的入會費。”

他呼籲全國屬會會長招募年輕人加入壯大總商會，以便有朝一日能與中國一帶一路接軌，相互共贏共存。

他說，今年第10屆世界惠安同鄉聯誼會將於10月20至23日，在中國泉港台商區舉行，目前總會已接受300名鄉親的響應支持。

他也說，總會已於昨日召開2019年會員代表大會上議決，下屆即2021年第22屆馬新惠安同鄉嘉年華將由下霹靂惠安泉港公會承辦。

吉玻惠安泉港公會主席康鄴夥說，今年第21屆馬新惠安同鄉嘉年華與晚宴共獲得來自全國各地約400名鄉親出席參與。加上理事，此次也刷新該會的紀錄，在晚宴上筵開100席千人宴。

移民局澄清：只限重型和運輸車輛通行檢疫站

吉打州移民局主任祖海爾澄清，6月17日起24小時全天候開放的黑木山關卡，只限重型和運輸車輛通行的檢疫站。

他今日接受《光明日報》記者訪問時說，至於遊客、普通轎車或旅遊巴士通行的大廈，遊客過境大廈操作時間還是維持原有的20小時。

他強調，目前階段，當局是接獲從本月17起，重型和運輸車輛通行的檢疫站會24小時開放，惟不確定最後還會不會再有變卦。

他強調，吉州移民局和其他執法單位都早已對關卡全天候操作做好準備就緒，一旦正式落實，就可投入運作。