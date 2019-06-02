【3榴槤賣近千元風波】限女事主一週內交代 榴槤檔檔主擬喊告







（檳城2日訊）3粒榴槤賣近千令吉鬧出風波，讓中路榴槤檔的生意不減反增，檔主秦亞清堅持要女事主一周內出面釐清情況，否則會發律師信給對方。

此事也驚動檳州貿消局，今日中午派5名官員到榴槤檔了解情況，並要求檔主在本月18日前提供各種收據、榴槤來源等文件。

風波後生意反增加

秦亞清（52歲）說，他和夥伴林克珉（58歲）半年前才接手該榴槤檔，他們售賣的每個品種榴槤都有出示明確的價格，例如黑刺目前每公斤60至95令吉。

他說，事發當日，女事主的男性友人開口即說“要吃最大粒、10人份的榴槤”，而最後付錢的是該男子。

他說，經過這場風波後，這幾天的生意反而特別好，品種榴槤如貓山王等也很快售罄。秦亞清說，由於女事主在網上控訴的行為已破壞他們榴槤檔的聲譽，更造成毀謗，因此對方最好出面交代清楚，還他們清白。

他說，貿消局官員今天來檢查，只建議他們的價格表要列出不同語言，包括英語及馬來語，同時也要列出每個品種的榴槤價格，以方便顧客查閱。

指女事主破壞聲譽

林克珉說，貿消官要他們提供准確的價格，避免出現“60至95令吉”，會令人混淆的價格。

檳貿消局派員瞭解

此風波，因女事主陳小姐日前在個人臉書貼文而起，她是指“吃三個不是很大的榴槤（2個黑刺和1個貓山王）要近千令吉，遊客來一定被當‘菜頭’”，結果引起網民熱烈討論，也成了新聞。

另外，陳小姐已出國，本報記者暫聯絡不到她回應。