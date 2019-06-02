渴望生女 羅仲謙計劃來馬造人





香港艺人罗仲谦和杨怡结婚3年，他表示两年前已有生小孩计划，不过他长期在中国拍戏，需要努力才行。他透露杨怡喜欢阳光沙滩，有意到浮罗交怡度假，记者建议他度假之余顺便造人，他愣了一下笑说：“不错的提议！”他表示以前思想传统想要男孩，现在反而想生女儿，“身边有不少朋友都生女儿，感觉很甜蜜，爸爸好像很爽！哈哈！”

杨怡曾是美容和健康品牌Kinohimitsu的代言人，如今换老公上阵，上周六在马出席新产品Snow Lotus天山雪莲推介礼。罗仲谦甜蜜蜜说，他的IG只关注老婆一人，并分享说：“老婆在床边教我念这个品牌的发音，还教我在什么时候饮用该产品。”营运执行长陈莉萍表示，希望大家多多支持，未来有机会邀请他们夫妻档代言。

说到生小孩，他表示没有刻意，“老婆之前拍戏，而我常在中国工作，很难挑时间，而且不是一个月就可以搞定，我们会努力的。”有粉丝在网络上留言，建议他在马买东革阿里（Tongkat Ali）来吃，他称职地表示新产品有助增加活力，对他帮助很大。罗仲谦年底返TVB拍剧，“离开TVB有3年了，我在TVB得到很多，做人未必只看利益，要有人情味。”他透露是一部警匪片，他笑言拍过不少纪律部队的角色，而他在TVB有很多朋友，希望可以和兄弟（艺人朋友）再度合作。

4年没有来马的罗仲谦，看到粉丝持灯牌及人名牌到场支持，形容粉丝们都长大了，他很庆幸自己外形仍保养得很好。