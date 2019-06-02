為最後一頭雌犀牛繁殖後代 大馬向印尼“借種”





（沙亞南1日訊）大馬將向印尼“借種”，替我國最後一頭蘇門答臘雌犀牛“依曼”（Iman）繁殖後代。

大馬半島野生動物保護及國家公園局總監拿督阿都卡迪哈欣表示，我國已經和印尼洽談“借種”事宜，相信可以很快在今年尾就能替“依曼”繁殖後代。

他表示，當局是使用輔助生育技術（Assisted Reproductive Technology，ART）來替依曼繼承香火。

“我們到時看情況是由依曼受孕，或把結合依曼卵子與印尼雄犀牛精子的受精卵，由印尼的其他雌犀牛‘代孕’。”

他說，這是因為依曼的身體也有一些狀況，所以可能最終必須在印尼的雌犀牛代孕。

根據報導，依曼的子宮肌瘤曾於2017年12月出血和爆裂，導致牠承受極大痛苦，並一度病危。

阿都卡迪今日陪同水務、土地及天然資源部副部長東姑朱比裡出席伯樂大學學院（KDU）與中方聯辦的“第3屆美麗世界國際學生公益媒體藝術展”頒獎禮後如此披露。

他表示，這項合作屬“政府對政府”層面，目前已經進入最後階段，剩下一些細節待處理。

隨著大馬最後一頭雄犀牛“塔姆”（Tam）於今年5月27日年老離世，依曼現為我國碩果僅存的蘇門答臘犀牛。

另一方面，阿都卡迪也披露，該局過去10年逮捕了逾200名非法捕獵者，當中有大馬公民、越南、泰國、柬埔寨和緬甸人。最新的案件是今年4月在登嘉樓州國家公園破獲的案件，逮捕的了2名越南籍捕獵者，並起獲市值達160萬令吉的野生動物部位。

他表示，買家對野生動物藥用價值產生的迷思讓捕獵者不惜冒險獵取動物皮和動物部位器官。

“捕獵者設下陷阱，然後靠運氣捕獵，如果幸運的捕獲有珍貴價值的野生動物，如老虎，就取下老虎皮、大象則取象牙。”

他不排除有本地人與外籍人相互勾結，以捕獵受保護的野生動物和盜取珍貴的原始森林沉香。

與此同時，東姑朱比裡表示，基於野生動物保護局目前只有400名執法人員，難以全面的打擊非法捕獵活動，因此必須尋求結合非政府組織的力量。

“我們也連同軍隊和警方，在熱點區部署人員加強巡邏，並同國際刑警配合，以打擊入境我國非法獵捕的外籍捕獵者。”

他也證實，部門目前也正對相關法令的草案進行修正工作，並會在完成的工作報告後呈予總檢察署審閱，預計在今年杪呈上國會，以修改法令加重刑罰。