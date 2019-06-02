官宣40萬韓粉造勢 韓國瑜：願擔重職讓民進黨下台

（台北1日訊）台灣高雄市長韓國瑜參選國民黨總統初選呼聲甚高，由民間團體舉辦的造勢大會，週六（1日）下午3時起在台北舉行。雖然天公不做美，時而下起大暴雨，但群眾熱情不減，人數不斷攀升，主辦方5時在韓國瑜進場時，宣佈現場突破40萬人。

韓國瑜上台後即多謝現場40萬名支持者，表明願承擔任何重要職務，且不惜粉身碎骨，明年1月11日要民進黨下台。

韓國瑜甫到場，即受到支持者緊緊包圍，足足花了10多分鐘才能上台。

他在台上發言時指，2020年是台灣的生死保衞戰，外交要突破空間、兩岸和平交流交往，要發展經濟。去年九合一選舉台灣人已用選票教訓民進黨，半年過後民眾生活沒有改善，“所有人民都受不了”。

他亦火力全開炮轟台灣的總統蔡英文，指民進黨過去3年執政做得太差，故此他鄭重宣佈：“2020年我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨。”他更稱，不論誰當總統都要8個字：“台灣安全，人民有錢！”

韓國瑜的支持者從中午起陸續集結在凱達格蘭大道，全場人士高呼“韓國瑜凍蒜（當選）”、“台灣加油”等口號。造勢活動也邀請了多名立委、市議員及企業界等代表上台致辭。

另高雄週六分別舉行“鳳荔文化節”和“反毒博覽會”，惟韓國瑜均告缺席，反而當地行政院副院長陳其邁有到場。陳表示可惜，稱韓曾說“經濟100分，政治0分”，又指韓應回歸高雄，“拚市政比較適當”；更有綠營議員對此表示，“今天好像陳其邁比較像高雄市長”。

另針對現場人數達40萬人的說法，有網友搬出警政署歷來遊行計算方式推估，在凱道十字區必須“前胸貼後背”的站法才有可能容納25萬人，且此次大會師舞台較靠近圓環，推測現場人數應不超過10萬人。警方稍早推估凱道現場人數也出爐，數字落在7萬人左右。