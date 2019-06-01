財長擬與2單位商討 徹查貨櫃堵洋垃圾





（北海1日訊）財政部長林冠英表示，為了确保沒有洋垃圾走私進入我國與檳州，他會与檳州港務局主席及關稅局商討，以全面檢查所有的貨櫃。

他說，這是為了避免大馬和檳州變成“垃圾州屬和國家”，關稅局必須加強監督工作，100％檢查所有的貨櫃，以禁止任何一方企圖用其它管道，把洋垃圾引進我國。

他也表示，能源科藝環境部長楊美盈也會針對這項課題提升我國的執法，包括已宣佈遣送60個洋垃圾貨櫃返回來源國。

他今晚為照耀北海青年獨立廣場工程主持開幕儀式時指出，我國及檳州若要保持綠意、乾淨、安全及健康，就必須确保不會成為其他國家的垃圾場，這是政府堅持的立場及原則。

他也恭賀威省市政局主席拿督羅查里和所有員工過去的努力，該局已符合升格為市政廳的條件，預料在不久后會有宣佈，目前已進入內閣的討論中。

他說，要陞格為市政廳，必須符合幾幾項條件，包括人口必須不少50萬人，而威省，已達到這項條件即有80萬人，至于市政局的收入，也達到1億令吉的要求。

“我希望威省市政局在升格為市政廳後，繼續確保區內的基本建設，得到更好的發展，將人民帶來更高水平的生活”。

威省市政局主席拿督羅查里說， 照耀北海青年獨立廣場工程的經費總共資33萬令吉，其中27萬令吉由財政兼峇眼國會議員林冠英所撥出，剩下的由該局承擔。

他稱，這項工程主要是配合翻北海市政局禮堂的計劃，在其的周圍裝上像“魚鉤”的燈飾，恢復峇眼昔日的風采。