人妻外遇教練 被騙300萬





（八打靈再也1日訊）50餘歲華裔婦女到健身中心健身時，結識了30歲健身教練，並發生了婚外情，婦女借了300萬令吉給情郎投資外匯及周轉，豈料最終人財兩失，情郎更揚言把這段孽緣公開，

據了解，婦女於今年初在八打靈再也一間健身中心認識了對方，兩人言談甚歡，更常常一起約會喝茶，情難自禁下，而多次發生了性關係。

據悉，健身教練開始藉口生意上的資金周轉出現問題，向婦女借了約200萬令吉，過，又以投資外彙為理由，向婦女借了100萬令吉。

掏出儲蓄向親友借錢

為了幫助情郎，婦女不惜拿出自己的儲蓄，更向親友借錢，資助情郎渡過難關。

不久後，婦女向情郎提出拿回外匯投資的100萬令吉，對方卻說錢已經拿不回了，就連投資單據也交不出來。

渣男要脅：再討錢公開孽緣

婦女不甘心百萬款項就此化水，多次向對方追討，沒想到對方竟然威脅要將兩人的關係告知婦女的丈夫，甚至還關了手機，拒絕任何聯繫。

這時，婦女才驚覺自己被騙，而向馬來西亞人民社警總會長關志庭求助，同時到警局報案。

關志庭較後將婦女的遭遇上傳臉書，提醒女性們提高警惕，不要陷入這類騙局。

他相信這名健身教練是“專業騙子”，已矇騙了無數女子，專駕著豪華轎車尋找獵物，尤其是孤獨及有點儲蓄的女子。