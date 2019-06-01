IOI創辦人 享年80歲 李深靜逝世

（吉隆坡1日訊）IOI集團和IOI產業創辦人丹斯里李深靜今晚逝世，享年80歲。

IOI集團（主板種植組）和IOI產業（主板產業組）甫於於昨天宣佈，李深靜卸下這兩家公司的執行主席職。

李深靜在25年前創辦這兩家公司，2014年1月8日委任長子拿督李耀祖為IOI集團首席執行員、小兒李耀升為IOI產業首席執行員。

當時他並未說明何時會正式卸下執行主席職，只稱這是期待已久的安排，期間將繼續觀察與協助集團與公司成長，若兩名兒子表現良好，可能3至5年退下來。

家貧11歲輟學做盡苦工

丹斯里李深静白手起身，幼年家境貧寒，11歲就从國小輟學工作幫忙貼補家用，曾騎脚車车賣冰淇淋长達4年，也擔担過加油站員工和園坵苦工。

1939年出生在雪州巴生的李深靜，祖籍福建永春，父親曾在橡膠園經營華人餐館。

1958年對他來說是一個轉捩點，當時19歲，創立IOI棕櫚油公司，也就是IOI集團前身，初期和夥伴合資在大馬和印尼買下數千英畝園地，設置工廠生產棕櫚油，由於生產成本低於市場，知名度逐漸打開。

他發跡後不只成為亞洲棕櫚油之王，同時也推動雪州蒲種現代城鎮化，涉及業務眾多，除了油棕業，打造為國內最大上市種植公司外，尚包括油脂化學、煉油、產業發展和娛樂休閒事業等。

李深靜育有6名皆為律師出身的孩子，昨日，80歲的里李深靜剛宣布卸下IOI集團和IOI產業執行主席職。在2014年時，已委任長子拿督李耀祖為IOI集團首席執行員，另委幼兒李耀升為IOI產業首席執行員。

李深耀是財經界風雲人物，早在2001年獲頒世界不動產聯盟“大馬傑出產業發展企業家榮譽獎”，2002年獲頒馬來西亞博特拉大學名譽農學博士學位。

福布斯大馬富豪第5

他生前熱心公益，出任多家社團和機構領導，包括博大董事、馬來西亞油棕公會理事、隆雪中華工商總會顧問、馬來西亞福建社團聯合會名譽會長及坤成中學董事長等。

他的身價一直是金融界和經濟界津津樂道的話題，根據福布斯今年初公佈最新的大馬50富豪排行榜，以54億美元排行第五。

另外，他一直是新聞關注焦點，特別是2014年涉及收購台北地標101大廈，後因台灣投審會介入，使這宗股權交易受阻。

幼子娶美女部長成佳話

李深靜獨愛台北101，最重要是因為和他創辦的IOI集團標誌相似號，可謂情有獨鍾。

在今年3月，李深靜迎接家中喜訊，他的幼子李耀升和美女部長楊美盈結良緣成婚，這宗囍事一時成為國內轟動新聞，成為討論的佳話。