首屆“鏗鏘女王”40得主 吳柳瑩 菲比 王雪晶 入選

（芙蓉1日訊）我國羽球國手吳柳瑩、知名主持人菲比及著名歌手王雪晶，成功獲選為首屆“鏗鏘女王2019”活動其中3位榮譽得主，成為大馬女性之光。

“鏗鏘女王2019”是由女性雜志《風採》舉辦，旨在給予對國家、經濟、社會、文化領域傑出的卓越女性獎勵，同時鼓勵更多女性發現自我價值，包括啓動內在的自信及勇氣，敢於追夢，開創一條屬於自己的星光大道。

青年及體育部副部長沈志強昨晚在頒獎禮上指出，大馬女性撐起半邊天已經不再是空談，因為如今大馬政壇上的28位部長中，其中5人即18%為女性部長，同時還出現了第一位女副首相旺阿茲莎，為大馬婦女爭光。

他也說，目前的國會下議院國會議員，女性占了14%，而上議院中女性也占了19%，首席大法官東姑麥潤、國家銀行總裁諾珊霞皆是女性。

沈志強昨晚受邀為頒獎典禮主持開幕時指出，“鏗鏘女王2019”頒獎典禮是首屆舉行，希望往後每年都能舉辦，除了鼓勵參與的女性外，也為全國婦女建立一個榜樣。

OE商學院創辦人拿督邱芓訸則說，“鏗鏘女王2019”40名獲獎者是在蕓蕓116名提名者中脫穎而出，證明了得獎者的卓越。

他說，農業時代的女性只需要在家相夫教子，而網絡時代女性則要凡是兼顧，包括家庭、管理企業、帶領團隊，需有內涵和知識，非常不容易。

南洋報業集團代表，生活雜志執行長蕭瑞雲則說，《風採》創辦至今已有40年，一直以來都以“關心社會，感動社會，喚醒社會”的定位，為讀者深入報導社會議題，發揮影嚮力的深度新聞，可說是中文媒體界中扮演舉足輕重的角色。

她說，“鏗鏘女王”頒獎典禮的意義是旨在獎項對國家、經濟、社會、文化領域傑出的卓越女性，鼓勵更多女性發現自我價值，包括啓動內在的自信及勇氣，敢於追夢，開創一條屬於自己的星光大道。

當晚得獎的40名“鏗鏘女王”打扮華麗，並在台上發表1分鐘的感言，場面感動。