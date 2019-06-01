30萬人收不到 符資格填資料 援金補發

（檳城1日訊）2019年第二期生活援助金已在5月28日起陸續發放，但當中有30萬名符合資格者，因為沒有提供正確的銀行戶頭號碼而無法即時收到援助金。財政部長林冠英強調，如果符合資格者是因妻子資料不齊全而沒獲援助金，只要他們補上所需資料，還是會獲得援助金。

林冠英今日受詢時說，規定把生活援助金匯入妻子的戶頭是新做法，是副首相拿督斯里旺阿茲莎的建議，旨在強化女性角色，而且負責家庭開銷及照顧家庭成員的一般是妻子。

旺姐建議匯妻戶頭

“在今年初生活援助金開放申請及更新時，當局發出指示，要求丈夫提供妻子的銀行戶頭資料，但一些人或許特定原因而沒呈上妻子的資料。”

但他強調，因為沒提供妻子戶頭資料的30萬名符合資格者，還是會獲得援助金。如果基本資料齊全，國民儲蓄銀行（BSN）將為妻子開設新戶頭，援助金將匯入該戶頭。

妻資料不齊須補上

他續說，至於妻子資料不齊全者，則必須補上所需資料。當局將透過信函聯繫涉及的民眾，信中會有明確指示，包括內陸稅收局及國民儲蓄銀行的熱線號碼。

他說，有關單位已在積極解決上述問題，希望2019年第二期生活援助金可在6月14日完全發放。但他補充，面對上述問題民眾只佔符合資格者的約10%，其餘300萬人已順利獲得匯入款項。

林冠英今早在檳城數碼圖書館召開記者會，受詢時作出回應。

林冠英也指出，政府正研究簡化馬泰邊境關卡貨物通關程序，從目前需辦理兩次過境手續，簡化成一次，以提高雙邊物流效率。

另外，有關近期傳出馬電訊（TM）主席及首席執行員的人事調整，林冠英說，人事目前維持現狀，如果要調整人事，需要首相的指示，希望大家不要聽信謠言。

與會者尚有北馬經濟走廊執行機構（NCIA）首席執行員拿督斯里仄巴星甘、檳城及霹靂州區主任查瑪麗雅，以及檳州港務局主席周錦炎。

NCIA多項計劃進行中

北馬經濟走廊執行機構（NCIA）首席執行員拿督斯里仄巴星甘說，除了落實亞羅士打數碼圖書館計劃，該機構還有總值20億令吉的多項計劃在進行中。

“這些計劃包括在檳城峇六拜推行科學及工藝合作研發中心（CREST），在位於檳城武吉占姆的理大[email protected]設立卓越培訓中心（TEST），以及擴建檳城碼頭。”

他說，CREST和TEST中心的目的是培訓工業4.0時代所需的人才及推動技術發展。這兩個中心不僅惠及檳州，而是包括玻璃市、吉打及霹靂，整個北馬區。

檳碼頭2024年完成提升

檳州港務局主席周錦炎說，檳城碼頭目前只能容納210萬個貨櫃，希望在2024年完成提升碼頭後，其容納量可提升至750萬個貨櫃。他也說，要進一步提升檳城碼頭的競爭力，除了提高可容納貨櫃量，也要採用高科技管理，增加熟練員工、簡易貨物通關程序。

他也強調，檳城不能成為“單打獨鬥”的碼頭，而是需與西海岸其他碼頭合作，才能取得更大效益。