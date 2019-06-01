【女模公寓墜樓案】 承認有性愛 美富豪：我沒殺女模

（邁阿密1日綜合電）曾在2017年女模離奇墜樓命喪大馬一案被捕的美國比特幣富豪和妻子，經藏匿了18個月後終打破沉默，承認他們和女模3人在死前進行了性愛行為，惟堅稱沒有殺害女模。

這對夫婦約翰遜和露娜接受英國《每日郵報》網站專訪時，也對喪命的荷蘭籍女模伊娃娜之死感哀傷。

據知，這是夫婦兩人自離開大馬並匿藏1年半後，首次接受媒體的訪問。

藏匿18個月打破沉默

伊娃娜是在2017年12月於吉隆坡金馬區某公寓墜樓，其全裸屍體是在夫婦倆公寓單位露台相隔14層樓下被發現。

伊娃娜與這對夫婦一夜狂歡後，被發現死於他們公寓單位200尺之下。兩夫婦事後因而被捕助查。

兩人因涉嫌吸毒和違反移民條例而被扣留了兩周後獲釋，但沒遭提控。血液檢驗沒顯示他們吸毒，而兩人的簽證也沒問題。

惟驗屍報告卻揭露，伊娃娜有吸食可卡因和喝酒，體內還有高濃度“副甲氧基甲基安非他命”（PMMA）。

夫婦倆也堅稱，他們與女模之死無關，他們是清白的。自在吉隆坡遭警方逮捕及盤問後，慘遭網民“獵巫”，他們如今已脫離吃喝狂歡的生活方式。

與此同時，他們也強烈否認當晚有讓伊娃娜服食毒品，或本身也有吸毒。

32歲的妻子露娜細述與已逝女模的性愛關系時說到：“伊娃娜是我們的朋友，而我們倆都與她有過關系。當晚她是自願來和我們一起。我希望我有更多時間了解她。我失去了一個朋友……。”

驗屍庭的結論把女模死因列為意外事故，惟隨後在荷蘭進行的驗屍卻發現，伊娃娜的手臂和頭部在她從露台墜下前便已有瘀傷。

兩夫婦並沒出席驗屍庭的供證。他們離開大馬便轉往新加坡，之後到美國，在多國四處躲藏，也曾到過喬治亞州，然後躲到佛羅里達州。

約翰遜重申，他們與女模的死真的無關；但死者家屬卻堅持，女模並非死於意外。他們準備向約翰遜夫婦提出私人訴訟。

對此，兩夫婦表明，他們曾咨詢律師的意見，尋求證明他們沒撒謊，並駁斥對他們的虛假指控。