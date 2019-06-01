林吉祥：執政第二年 希盟更有能力兌宣言

（新山1日訊）行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥表示，希盟政府執政邁入第二年，將比第一年更有能力來落實在大選所許下的競選宣言，包括恢複大馬民主制度、各機構的獨立運作、改善國家經濟、團結各族人民，朝向營造一個新的馬來西亞目標邁進。

“當然，國家60年來所累積的弊端不是新政府上台100天或一年內能夠解決的，最重要的是全民不要放棄理想，朝正確的方向前進。”

他表示，希盟政府在執政第一年，專註於查明前朝政府所掩蓋的各種貪污濫權醜聞，包括一馬發展有限公司（1MDB）、聖基金局（Tabung Haji）、聯邦土地發展局（FELDA）、國防部所牽涉的弊案等，唯有在找出真相後，新政府才能夠應付整個情況。

林吉祥是於今日上午在振林山甘榜新邦阿浪出席一項由依斯幹達公主城國會議員辦公室主辦的健康檢查活動後，接受媒體詢問時，如是表示。

“我希望人民以長遠的眼光看待更大的格局，因為希盟政府是一個4黨聯合政府，在不放棄原則的同時，我們應該互相照顧。”

他表示，雖然敵對黨指希盟政府只是一屆政府，來屆大選就會垮台，但是從沙巴山打根國會議席補選成績顯示，若希盟向人民解釋真相，人民將能理解。

“就如最近新任全國總警長拿督斯里阿都哈密上任，這個改變就不是一天就能做到的，而新總警長也許下了一些諾言。”

他也同意政府設立獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC），將有關法案在提呈給國會通過之前公布，讓國人有機會參與擬訂和修改。

“不僅是IPCMC的法案，而是所有的新法案都應該事前給國人參與擬訂。而不是像以往的制度，國會議員在一兩天前才獲得通知，在沒有獲足夠的時間來考慮的情況下，新法案強迫的被通過。”

***納吉難逃法律制裁

另一方面，針對一馬發展有限公司（1MDB）醜聞案件，林吉祥深信前首相納吉將難逃法律的制裁，無法如後者所願在來屆大選之前恢複其地位，希盟政府也不會是一屆政府。

“我相信一馬發展有限公司醜聞第一系列的司法程序，將在今年內了結。不過有關案件仍可上訴到聯邦法院。”

他表示，人民必須理解，我們必須尊重和依據司法程序來審理一馬發展有限公司醜聞案件。

“我相信許多國人都想要讓納吉被判入雙溪毛糯監獄，但我們若藐視司法程序，將被批評不尊重國家憲法及淪為一個不民主的國家。”