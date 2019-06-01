3部聯查學生抽電子煙 李文材：校方若發現可充公





（務邊1日訊）針對威南小學被揭發有學生抽電子煙，衛生部副部長李文材說，衛生部正與教育部和通訊及多媒體部聯手調查此事。校方若發現學生在校園抽電子煙，可以行使權利充公電子煙。

他透露，世界衛生組織和國外研究發現，電子煙的確可危害健康，而且我國也出現向小孩宣傳和銷售電子煙的渠道和現象，政府嚴正看待此事，但在監督方面還是需要校方和家長的配合。

他說，小學生需要父母的允許和協助才有錢購買電子煙，因此希望家長監督孩子的活動。另外，校方若發現學生在校園抽電子煙，可以充公電子煙。

他表示，無可否認，網絡非法銷售活動不容易監督，因為今日當局封鎖一個非法網頁，隔日又會出現另一個網頁。無論如何，該部屬下的電子調查組將會繼續監督網上銷售的非法產品包括電子煙和假藥等。

他說，衛生部也在香煙、電子煙、酒精、食品和藥物進口上與關稅局緊密合作，海關人員有一套掃描機制，若發現物品可疑將會通知衛生部以作求證。

食肆守禁煙令比率逾80%

另一方面，李文材說，食肆遵守禁煙令比率超過80%，惟一些郊外和內陸地區對擴大禁煙區措施的遵循依然偏低，衛生部關注此問題並將繼續加強教育。

他指出，衛生部展延執法期至年杪，也讓該部有更多的時間教育郊外居民，提高醒覺。

他今日在公正黨務邊迪遮服務中心宣布撥款展開務邊通往金寶的聯邦大道提升工程記者會上表示，目前可見在食肆抽煙的人已經減少許多，而煙民也非常自覺的走出食肆外抽煙，這是正面的現象。