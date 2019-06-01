工作當兒在角落獨自開齋 送食騎士獲網民敬佩

（雪蘭莪·八打靈再也1日訊）一張負責送遞食物的友族騎士，在工作當兒獨自於角落開齋用餐的照片，在網路上廣傳。

由於適逢齋戒月期間，送遞食物服務在傍晚開齋時段尤為繁忙，友族同胞們在家中訂購外送食物，為的就是等候一頓豐富的開齋晚餐。

然而，負責遞送食物的摩托騎士也是大部分為巫裔，而他們不分日夜、日曬雨淋、風雨無阻地將佳餚送到家門前，只為滿足客戶的溫飽一餐。

網民Teik Sin Teoh日前就在臉書上分享數張照片，顯示一名負責送食的巫裔騎士，在遞送食物的當兒，由於恰逢晚間開齋時段，他便獨自地在一旁角落，打開快餐盒子後用雙手匆忙地進食，而他頭上還戴著頭盔。

Teik Sin Teoh貼文表示，該名騎士僅僅用了數分鐘來開齋完成進食，隨後就匆匆繼續遞送工作。

他寫道，許多人能夠在家中愉快地與親人一同以豐盛的晚餐開齋，然而也有一些人獨自在角落用餐，也沒有舒適的用餐地點。但他們完成開齋後，還要趕著繼續工作來維持生計。

“你也許不是最成功的那個，但是只要你肯努力，我相信將來那個成功的一定是你，祝福你，雖然我不懂你是誰，但是你的努力和刻苦我萬分敬佩！加油，看到莫名激動！”這位網民向該送食員致意。

有關貼子至今已經獲得超過6100個贊或表情，以及超過1500次分享。