2粒黑刺 1粒貓山王 女子吃千元榴槤喊貴









（檳城31日訊）華裔女郎在檳島市區某榴槤檔吃了2粒黑刺和1粒貓山王榴槤後，被要價近1000令吉，她在臉書寫下自己的遭遇，聲稱遭榴槤小販漫天開價，並要公眾小心；不過，被指責的榴槤小販受訪時說，該女郎吃之前已經問了價格，還向他要減價，表示女郎的指責根本是莫須有。

這名來自檳城的女郎是於昨天在臉書發帖，配上一張照片寫著“遊客來一定當菜頭， 再好的品種都沒這麼貴。不是吃不起是價錢根本太不合理。3粒不是很大粒的榴槤近千塊……”，提醒網民要小心該榴槤檔。

該帖文截至今日傍晚6時17分，已有417人評論、1067次分享及270個贊，部分網民留言“該區屬於旅遊區，本地人不應該在那邊吃”、“好貴”等。

針對此事，光明日報記者前往該檔口了解情況，該檔老闆說，他已經知道此事，並質問對方為何沒有寫自己當天所吃的榴槤品種和榴槤的重量?

小販：清楚列出價格

他說，該女郎和約10名親友包括小孩，是在2天前來其檔口吃榴槤，當時他們要求最好及最大粒的榴槤。

“店內所有榴槤都有根據行情清楚列出價格，黑刺每公斤95令吉，貓山王每公斤60令吉，當時對方還要求我給優惠，黑刺我扣5令吉，以每公斤90令吉優惠價賣給他們。”

他說，他們所吃的2粒黑刺重量分別是4.2公斤和3.9公斤，貓山王則是3.4公斤，3粒榴槤共936令吉。

“我是在他們同意後才開榴槤，但他們吃完榴槤後卻喊貴。”

“3粒榴蓮相當大，不然10人哪可能只吃3粒？我也不想多作解釋，這樣只會越描越黑。”

陳小姐：吃完才告知價格

聲稱被榴槤小販“砍菜頭”的陳小姐接受光明日報訪問時說，她在買榴槤時，該小販並沒有告訴她多少錢，而是在她們吃完後，對方才告知榴槤的價格。

她說，當時她還當場質問業者，為何要近1000令吉，對方則回答黑刺榴槤每公斤是90令吉。

“他選給我們的黑刺榴槤不可能有11公斤，不可能這樣大粒。”