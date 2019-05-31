國能：系統故障致遲算電費 若證實電單出錯 退款





（吉隆坡31日訊）國能總裁兼首席執行員阿米爾指出，國能在5月15日至20日面對系統故障的問題，因而導致部分用戶的電費結算期比平常來得長些，進而出現電費上漲的情況。

不過，他透露，這項技術性的問題已解決，系統也全面恢複和順利操作。

他強調，國能認真看待近來爆發的電費暴漲議題，並已採取措施解決問題。

“為了解決電費暴漲問題，國能已經設立一支由國能首席零售員梅格為首的特別團隊，監督和徹查所接獲的投訴和報告。”

他今日針對近日掀起的電費暴漲議題，特別召開記者會作出解釋。

他說，國能將配合能源、工藝、科學、氣候變化及環境部和能源委員，並提供關於此議題的最新情況。

他重申，國能會兌現承諾，仔細處理用戶的投訴，一旦證明國能多徵收電費，國能會在下個月的電費單中回扣給有關的用戶。

阿米爾也呼籲面對電費暴漲問題的用戶，前往國能櫃台或撥打國能的熱線1-300-88-5454作出投報，以便展開調查。

櫃台延長營業處理投訴

他說，國能在4月共接獲5621宗投訴、5月則多達9028宗投訴，共計1萬4469宗，其中1萬1331宗投訴已經獲得處理，剩餘的3318宗投訴仍在調查中。

“雖然開齋節逼近，但是由於發生電費暴漲的問題，國能已增加人手處理用戶的咨詢，以便能夠以最快的速度和有條理地回應用戶的每宗投訴。”

同時，他也提到，為了處理電費暴漲的投訴，國能決定延長所有國能櫃台的營業時間，即每周日和周六的營業時間從早上8時到傍晚6時，直到另行通知為止。國能熱線方面，營業時間從早上7時到晚上11時，包括公共假期，星期日除外。

他強調，國能將盡全力協助每位到來投訴電費暴漲的用戶，並且歡迎還未作出投訴的用戶到國能櫃台反映問題。

他向用戶保證，國能會確保在開齋節期間不會發生電供故障的問題。

國能會客日最後1天 接獲近1500人投訴

（馬六甲31日訊）為智能電表引發電費飆漲問題而設的國能會客日來到最後一天，截至今日下午1時30分，共累積超過1400人前往投訴。

今天早上8時30分至下午1時30分，共有197人前往國能萬達卡巴總部領取號碼，等候向專櫃詢問及投訴。

據發言人表示，過去3天共有1200人前往投訴，第一天和第二天分別為231及534人，第三天則有435人；因此，4天來的累積投訴人數預計接近1500人。

他透露，通常下午時段前來的民眾人數較多，早上比較冷清。整體上，民眾都來尋求解決問題方案，不會有不愉快事件發生。

在會客日結束後，民眾也可到萬達卡巴總部及任何國能服務櫃台詢問電費事宜，包括城市轉型中心（UTC）、亞羅牙也及野新國能進行投訴。