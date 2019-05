團結內部官員 解決貪污濫權 反貪一哥身負2重任

(八打靈再也31日訊)反貪會主席拿督斯里蘇克里說,去年5月17日是他受委反貪會主席的日子,而他踏上反貪會總部時就專註兩大重要課題,即解決反貪會內部官員的問題,使大家團結一心,其二是解決國家貪污和濫權問題。

他發表文告聲稱,他在反貪會官員首次集會上便勸請大家不要有派系文化,所有官員在外執勤時需照顧紀律與原則。

他也要完成之前擔任反貪會副主席(營運)時,未完成的兩項重要任務,那就是SRC和一馬發展公司案件。

“在所有各級反貪會官員的認真工作下,我們用了6個月時間解決了上述兩個案件,同時也完成了貴賓(VVIP)涉及貪污和盜用數十億令吉的其它重大案件調查。”

蘇克里提到,反貪會有史以來首次逮捕涉及貪污和濫權的30位知名政治家、13位政府高層人員、20位首席執行員及132位來自管理和專業團隊人士,並查獲價值30億令吉的資金和資產。

他表示。另一項历史記錄是,法院針對貪污和濫權的判罪率也高達91%,這是一個好徵兆,因為涉案者要為犯罪承擔相關責任。

他不諱言,上述案件的成功,令反貪會獲美國華盛頓全球調查評估(GIR)的“2018年最新興執法”( The Most Emerging Enforcement for 2018)獎項,這是反貪會在國際社會獲得的最高認可,也是過去50年來曲折鬥爭的偉大記錄。

此外,蘇克里提到,反貪會在2018年的預防方面,進行了多達1096項反貪計劃,但官員並非魔術師,不能一眨眼就解決所有問題,因為長久的社會貪污風氣還未獲根本解決。

他解釋,有人對反貪會抱有高度期許,期望官員能馬上處理相關案件,但人們需明白貪污案件的調查不易,需根據事實和真相調查,而非單純依靠感知。因此,反貪會才要求公眾給予支持與合作,一起打貪。

他強調,沒有人民的支持,打擊貪污的鬥爭將無濟於事。

“反貪會受到公開批評或建設性批評,但如果沒事實,不要散布批評、衊視及嘲笑,大家應對貪污涉案者表達憤怒,而非反貪機構。”