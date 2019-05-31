團結內部官員 解決貪污濫權 反貪一哥身負2重任

（八打靈再也31日訊）反貪會主席拿督斯里蘇克里說，去年5月17日是他受委反貪會主席的日子，而他踏上反貪會總部時就專註兩大重要課題，即解決反貪會內部官員的問題，使大家團結一心，其二是解決國家貪污和濫權問題。

他發表文告聲稱，他在反貪會官員首次集會上便勸請大家不要有派系文化，所有官員在外執勤時需照顧紀律與原則。

他也要完成之前擔任反貪會副主席（營運）時，未完成的兩項重要任務，那就是SRC和一馬發展公司案件。

“在所有各級反貪會官員的認真工作下，我們用了6個月時間解決了上述兩個案件，同時也完成了貴賓（VVIP）涉及貪污和盜用數十億令吉的其它重大案件調查。”

蘇克里提到，反貪會有史以來首次逮捕涉及貪污和濫權的30位知名政治家、13位政府高層人員、20位首席執行員及132位來自管理和專業團隊人士，並查獲價值30億令吉的資金和資產。

他表示。另一項历史記錄是，法院針對貪污和濫權的判罪率也高達91%，這是一個好徵兆，因為涉案者要為犯罪承擔相關責任。

他不諱言，上述案件的成功，令反貪會獲美國華盛頓全球調查評估（GIR）的“2018年最新興執法”（ The Most Emerging Enforcement for 2018）獎項，這是反貪會在國際社會獲得的最高認可，也是過去50年來曲折鬥爭的偉大記錄。

此外，蘇克里提到，反貪會在2018年的預防方面，進行了多達1096項反貪計劃，但官員並非魔術師，不能一眨眼就解決所有問題，因為長久的社會貪污風氣還未獲根本解決。

他解釋，有人對反貪會抱有高度期許，期望官員能馬上處理相關案件，但人們需明白貪污案件的調查不易，需根據事實和真相調查，而非單純依靠感知。因此，反貪會才要求公眾給予支持與合作，一起打貪。

他強調，沒有人民的支持，打擊貪污的鬥爭將無濟於事。

“反貪會受到公開批評或建設性批評，但如果沒事實，不要散布批評、衊視及嘲笑，大家應對貪污涉案者表達憤怒，而非反貪機構。”