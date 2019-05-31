沒履行仲裁庭判退款 刮刮樂東主坐牢53年







（芙蓉31日訊）刮刮樂公司東主因無法履行消費人仲裁庭的判決，沒有在14天內償還退款於控方（Penuntut），結果今日被芙蓉推事庭判處共53年4個月16天的監禁，創下了涉及刮刮樂案件最嚴重的判刑記錄。

被告是現年47歲的鄭國龍（譯音），他曾在2016年11月9日接獲芙蓉消費人仲裁庭的指令，必須在14天內退還8500令吉的款項給顧客阿都拉，不過被告並沒有履行指令。

創下刮刮樂案最嚴重判刑

相關案件開始於2017年4月5日入稟法庭，而在審訊期間，陸續有逾50名原告通過法律途徑向被告索償，最終有58名證人被傳召，涉及款額達76萬6600令吉。

被告今日在芙蓉推事庭面對55項指控，皆抵觸1999年消費人保護法令第117（1）條文，一旦罪成，最高刑罰為監禁不超過兩年，罰款不超過5000令吉，或兩者兼施。

傳召58證人涉款額76萬

鄭國龍雖沒有委任辯護律師，但一度在庭上向推事求情，強調妻子於13年前逝世，家中還有一名女兒需要他看顧，希望推事開恩把刑期從扣留日算起。

芙蓉推事諾紮麗莎最終宣判，被告罪名成立，每條控狀分別判處5個月至18個月，並且分開執行，意味共判處長達53年4個月16天的監禁；而刑期是由今日，即判決日開始計算。

根據貿銷部文告，鄭國龍是兩間刮刮樂的唯一業者，分別是Mega leader及Mutiara Johan，這兩間公司的業務主要是經營涉嫌詐騙活動的刮刮樂。

森州貿銷局執法組主任佐哈里也聲稱，這是國內至今對涉及刮刮樂活動案件，判處最高刑罰的案件。

被告擁2公司涉多項詐騙

他在受詢時強調，他相信被告的2家刮刮樂公司涉及的詐騙案件很多，而有關的55宗只是冰山一角。

“被告並不是初犯，他在這之前曾在其他州屬犯案，並曾因此被判坐牢2年。”