頭盔砸車鏡代價大 光頭哥牢里過開齋節







（八打靈再也31日訊）因不滿女車主朝摩多鳴笛，而用頭盔砸破轎車擋風鏡的華印穆斯摩多騎士，於昨天被警方逮捕後，今天迅速被警方以惡作劇破壞條文控上法庭，罪成被判牢1年，因而需在牢里過開齋節。

被網民稱呼為“光頭哥”的31歲被告達尼爾阿都拉陳被控上法庭。控狀指他於周二下午5時30分，在沙登嶺卡斯杜里路使用頭盔砸破1名22歲華裔女子（蛋糕店助理）轎車的擋風鏡，抵觸刑事法典第427（惡作劇破壞）條文，一旦罪成，將被判坐牢最低1年至最高5年或罰款或兩者兼施。

被告指女司機比手勢

法官諾莎西拉阿都沙林在下判前，詢問被告為何做出如此舉動時，被告聲稱事主的車子曾兩度與他的摩多靠得很近，險些發生碰撞，甚至還對他比手勢，他因此才做出這樣愚蠢的舉動；這起事件也導致事主被迫自掏腰包支付約600令吉的汽車維修費。

被告的辯護律師諾拉菲烏丁在庭內向法庭求情時說，被告已婚，與妻子育有2名年齡分別3及1歲的小孩，因此希望法官輕判，最終法官諾莎西拉阿都沙林判被告坐牢1年。

不爽被鳴笛砸車鏡還怪車主

22歲華裔女蛋糕業者駕車時，因向2名摩多騎士鳴笛，而引起騎士的不滿，憤而以頭盔砸爆汽車擋風鏡，更揚言這是車主自找的。

案件是發生於沙登嶺卡斯杜里路（Jalan Kasturi）。事發後，事主的母親把當時的行車記錄器畫面及截圖上傳到社交媒體公開此事，帖文在短短不到14小時內，已有近3萬次的點擊率及逾千次的分享，一些網民更以搞怪的圖片來渲染此事。

針對此事，警方呼籲民眾，切勿在此事上採取私法，一旦發現騎士的行蹤應向警方投報，由警方負責調查。