行善27年被指是老千 志工斥市議員助理刁難









（吉隆坡31日訊）志工行善了27年，最近卻遭自稱是市議員助理的男子百般刁難，甚至將她募捐的照片放到臉書上，詆毀她把善款拿去雲頂“搏殺”，導致名聲一落千丈，再無人敢捐款讓她行善。

在蕉賴安邦區從事慈善工作的女事主莊宏記（68歲，志工）指出，她從1992年開始在雙溪毛糯國家麻風病控制中心當義工，同時也常年發動社區募捐活動，為麻風院、安邦老人院及社區上孤苦伶仃的獨居老人提供物資和金錢援助。

她表示，她從初期的獨自募捐直至現在團隊人數超過百人，大部分志工都是她曾經幫助過的老人家，甚至還有殘障人士，多年來幫助過的老人家不計其數。

她於今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下，與一眾力挺她的志工召開記者會說，她常年在安邦太子園巴剎募捐，當地居民都認識她，一些常來買菜的主婦也和她成為好友，常協助她募捐。

“我們雖然不是正式的組織，但是多年來盡心盡力，麻風病院內的老人助聽器、輪椅等都是我們集資去買的，我還會幫助可憐的獨居老人，每月給50令吉，也會帶殘障的老人家去做義肢。”

詆毀把善款拿去賭

然而，莊宏記披露，今年4月18至20日，一名自稱是安邦市議員助理的林姓男子多番阻撓她向公眾募捐，不斷驅趕她，還拍下她的照片和影片，直至5月25日，她發現照片被對方上傳到臉書，將她標簽為老千。

“我是在朋友和家人通知下才知道這件事，內容說我向公眾討錢，拿了錢卻沒有捐去慈善機構，還說有人看到我常去雲頂賭場搏殺，這些都是對我的污衊。”

她表示，所有追隨的義工都能為她做擔保，她沒有到雲頂賭博，而林男的舉動已經嚴重詆毀她的名譽，更導致民眾不敢捐錢，而6月份她已經計劃捐助物資給雙溪毛糯的120位老人。

她也出示一封由雙溪毛糯醫院發出的公開信，表揚她在過去二十多年來當義工的無償付出，肯定她在志願服務工作上的誠意和努力。

促7天內出示證據

張天賜促請市議員助理在7天內出面澄清在臉書上的指控，並提出證據，否則應該向莊女士作出公開道歉。

他說，林男把照片放到網絡必定會有自己的理由，因此應給他一個機會作出解釋和拿出證據，如果對方堅持沒有錯，那麼就把事情交給法庭審判。

“如果是一場誤會，雙方可以選擇私下解決。”

他認為，林男的片面之詞對莊女士非常不公平，對她的名譽已造成損害，這樣的行為已經構成誹謗。

出席記者會者包括投訴部代表律師李永威。