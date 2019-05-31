報復有新歡不給家用 妻揭夫涉檳交局貪案

（檳城31日訊）沒有給家用，妻子大義滅向反貪會告發丈夫。

反貪會日前揭發檳城陸路交通局大批執法官員向羅里運輸業者及司機索賄案，根據《透視大馬》掌握的消息，這起案件原來是其中一名涉案官員的妻子發現丈夫另新歡，並停止給她家用後，一怒之下在上個月向反貪會舉報丈夫。

消息說，若沒有這名女子的通報，這些非法勾當還是會繼續。

報導指出，大義滅親的女子是一家美容院老板，曾為涉貪官員管理賄金賬戶。

報導指出，在她舉報後，反貪會著手調查，並逮捕79人，包括遭舉報的該名“齊人”。

涉嫌向羅里業者收取賄賂金以包庇他們不受執法，被捕的陸路交通局（JPJ）檳州分局8名官員及前公共交通委員會（SPAD）1名官員日前已在北海法庭面控貪污罪，共面對164項控狀，涉及賄賂金共13萬5810令吉。

9名被告年齡介于32至46歲，官階介於19至22級，涉及賄賂金數額最高2萬4100令吉，最低4210令吉。

由於控狀太多，法庭共安排3名通譯員輪流念控狀，整個提控程序共耗費4小時。

根據控狀，被告們在2015年至2018年，多次在不同的時間及地點，接受兩間公司董事的賄賂，以作為不對該公司羅里可能違法採取執法行動，因而抵觸2009年反貪污法令16(a)（B）條文，而每一項控狀都有一項觸犯刑事法典165項條文的替代控狀。