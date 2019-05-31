沈志勤：即起生效 原顆冷凍榴槤進口中國









（八打靈再也31日訊）農業及農基工業部副部長沈志勤披露，馬來西亞整凍榴槤獲准進入中國市場，將可為榴槤果農開拓新市場，及增加業者的收入。

他同時也在臉書專頁，分享了中國海關總署在官網發佈公告2019年第95號《中華人民共和國海關總署與馬來西亞農業與農基產業部關於馬來西亞冷凍榴槤，輸華檢驗檢疫要求的議定書》的照片。

他在文中提到，這是首相敦馬哈迪去年8月訪華期間簽署協議後的一大成果，而農業及農基工業部長拿督沙拉胡丁也在簽署的前後努力與中國當局談判。

他聲稱，中國允許馬來西亞整凍榴槤進口正合時宜，因為兩國剛慶祝建交45週年。這也顯示了馬中兩國關係更上一層樓。畢竟要在短時間內落實協議，需兩國各造多方配合。

他的貼文也特別點名表揚中國駐馬大使白天為此作出的努力，並形容他是其中一位默默耕耘的幕後功臣。

“中國的榴槤市場龐大，每年進口30萬公噸的榴槤，但幾乎全部來自泰國；而我國祇能夠出口一小部分的冷凍榴槤果肉和果醬進入中國。”

“目前，我國祇是出口1萬7000公噸榴槤至新加坡、泰國、香港、澳洲、美國和中國，僅占我國榴蓮產量的5.8%。”

沈志勤強調，榴槤業未來前景一片光明，但業者須多元化，生產許多下游產品，如榴槤冰淇淋、榴槤餅乾，以提高其附加的價值。

他表示，有不少果農已開始以商業的模式栽種榴槤，即便可出口國外，預計榴槤的產量會增加，而榴槤價格也會趨向穩定。

他說，我們也應吸引更多遊客前來我國的榴槤園品嚐榴槤，發展“榴槤旅遊”。

“我國的榴槤業擁有很長的歷史，如今邁入一個重要里程碑，感謝各造長期以來給予的貢獻。”