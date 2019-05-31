劉特佐：母投資賺盈利 檳豪宅合法購入

（吉隆坡31日訊）遭通緝的一馬公司（1MDB）弊案關鍵人物劉特佐重申，其家族在檳城丹絨武雅的一棟3層樓豪宅，是以合法的方式購入，是其母親其吳玉幼投資取得巨大盈利，因此有能力購買這所豪宅。

他今日透過親自簽署的公開聲明信指出，“我的父母不知疲倦地工作了幾十年，為他們的孩子提供安全，舒適的教養。”

劉特佐強調，其家族購買和建造這所豪宅超過10年後，才發生一馬公司弊案事件，因此有關豪宅與一馬公司弊案顯然沒有直接的關系。

據悉，這是劉特佐首次以親筆簽名信函發表聲明；此前，劉特佐皆是透過其在澳洲的律師辦公室發表聲明。

此外，劉特佐也在本次的公開聲明信附上了一份有關當局於2000年7月13日發出的入伙紙。

劉特佐聲稱，政府充公有關豪宅的行為，是無視正當程序進行的政治報複。

“很明顯，該政權（希盟）的意圖是通過任何必要的手段對付我以獲得“政治勝利”，包括持續透過全球的媒體，將我和我的家人描繪成“有罪的通緝犯”，以向我們施加壓力。”

劉特佐家族位於丹絨武雅的豪宅是於今年3月被貼上的查封令，由副檢察司莎菲娜斯簽署，志期今年1月17日，註明發給劉特佐母親吳玉幼。

該查封令是在2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLATFA）第4（1）條文下發出的，闡明在同樣法令第51（1A）條文下，該豪宅已被查封，不許進行任何交易。

此外，劉特佐被指利用一馬公司資金購買的兩套豪華紐約公寓，也在近日獲得美國司法部的批準進行脫售程序。