老翁15年前出獄不知悔改 助理變煉毒師







（加影31日訊）武吉阿曼毒品罪案調查組一連2天破獲2個販毒集團，包括一個煉毒廠，逮捕的10名華裔毒販。

落網的其中一名69歲嫌犯，15年前在馬中警方聯手於士毛月搗破制毒工場中被捕，當時還是煉毒助理的他，坐牢出獄後繼續煉毒，還“升級”成為煉毒頭手，供應5仔及k他命等毒品給國內外市場。

警方在行動中破獲這2個販毒集團及煉毒廠，總供起獲市值1753萬令吉毒品，這些毒品包括冰毒、搖頭丸、k他命、5仔以及制造毒品的化學原料等。同時，警方也扣押了10輛價值163萬9000令吉的轎車，包括馬賽地、豐田休旅車VELLFIRE、馬自達6、LEXUS、本田雅廓、福士偉根JETTA。

全國毒品罪案調查局代總監拿督卡瑪魯卡曼今天在錫米山武吉安甲工業區破獲的煉毒廠召開記者會上，公布武吉阿曼與雪州及吉隆坡警方聯手這項肅毒功績。

他指出，警方於5月28日下午5時30分至隔天中午12時許，在吉隆坡蕉賴地區的餐館展開6項肅毒行動，逮捕了7名年齡介於28至57歲的販毒集團成員，並且起獲20包重達20.7公斤的冰毒，市104萬令吉。

“警方也扣押了8輛價值150萬令吉的豪華車，19萬2798令吉現款（馬幣及港幣），以及一些名表。”

此外，卡瑪魯查曼披露，警方破獲這個販毒集團成員後，再接再勵，於隔天即5月29日下午5時20分至晚上9時45分，在吉隆坡的蕉賴及雪州加影地區展開3項突擊行動，包括在錫米山武吉安甲工業區破獲一間煉毒廠，共逮捕3名年齡介於28至69歲的華裔嫌犯。“其中2名嫌犯包括69歲華裔男子是在煉毒廠落網。”

他指出，警方在逮捕他們後，起獲k他命、搖頭丸及冰毒。他說，起獲的毒品包括84.2公斤的5仔或可制造42萬1000粒的5仔 、51公斤的K他命、1.035公斤搖頭丸、400粒5仔、165克冰毒、93.25公斤化學原料、2桶化學液體及其他制造毒品的機器及器具。

“警方在這項肅毒行動中，起獲的毒品價值1649萬令吉。除此，警方也在行動起獲1萬8200令吉現款、2輛價值13萬9000令吉的轎車、一只手表等。”他指出，其中一名在煉毒廠被捕的69歲嫌犯，擁有煉毒知識。警方發現他於15年前，曾在士毛月煉毒廠煉毒，那時他還是“學徒”，結果被警方逮捕坐牢出獄後，仍然死性不改，繼續煉毒，而且還“晉升”為煉毒“頭手”。

10嫌犯延扣6天

卡瑪魯查曼說，雖然警方破獲上述2個不同的販毒集團，但是警方會調查他們是否有關聯。目前，這10名落網的嫌犯已被警方延扣6天，並援引1952年危毒品法令39條文調查。

他指出，警方調查發現，其中3名落網的嫌犯，他們擁有犯罪前科，包括涉及毒品及搶劫等。

煉毒廠裝空氣過濾器 沒傳異味 不易發現

卡瑪魯查曼說，警方調查顯示，警方破獲的煉毒廠在該處甫設立3個月左右，由於他們在該工廠有按裝2套空氣過濾器，以及一套用來制毒進口機械（價值百萬），所以在煉毒過程後，並沒有傳出任何異味，所以毗鄰的工廠商家皆不知情。

他指出，警方起獲這批毒品，調查發現除了供本地市場，也有出口其他國家，因此販毒集團為了掩人耳目，將毒品裝入著名品牌的三合一奶茶或咖啡包裝袋里。

他說，警方破獲的煉毒廠，嫌犯每個小時可制造出450粒5仔。

此外，根據一名附近商家說，警方破獲的這間煉毒廠，之前是一名印務廠，但是已關閉一年左右，最近幾個月發現有人租下這間工廠，但是不知道他們原來是在煉毒。“我們沒有嗅到任何異味，所以根本沒有想到有人煉毒。”