總警長：正等待法律條文 大部分警察接受IPCMC





（吉隆坡30日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密表示，警隊大部分成員都已接受政府設立獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）的決定，他作為總警長，有責任確保警隊成員獲得應有的福利權利。

他說，目前警隊正在等待該委員會的設立以及通過相關的法律條文。

阿都哈密是今日傍晚在敦依斯邁花園齋戒月市集進行高調警政活動，受記者詢問時如是指出，陪同他巡視的高級警官包括隆市正副總警長拿督斯里馬茲蘭及拿督羅斯南。

他說，他會每個星期或每個月到警局巡視，他以敦依斯邁花園警局的警察宿舍舉例，他看了也感到傷心，迫於無奈，相關警察與家人必須在殘舊、屋頂漏水的宿舍居住。

有責任爭取警員較好福利

“如果他們要在外頭租屋，高昂的租金，又負擔不起，1名警員每個月區區1500令吉的薪餉，如何在吉隆坡這大都市維持生活?

“這即是我作為總警長的責任，要照顧並為屬下爭取應有的福利權利。”

他也就市集今日人潮洶湧及熱鬧感到欣慰，因為這顯示國泰民安，人民可安心出街，這正是國家所要的現象。

贊揚反恐組致力打恐

詢及警方的反恐行動，他說，武吉阿曼政治部的反恐組，全力獻身打擊恐怖分子，讓我國避免成為恐怖分子行動的受害者。

“在開齋佳節降臨期間，警方會加倍努力執法，避免如法國及斯里蘭卡的恐怖襲擊慘劇在我國發生，令他感到慶幸的，期間不曾發生任何恐襲事件。

“希望屬下，即使在佳節休假，也心在職務，讓我國繼續享有和平，不讓恐襲事件發生。”

他也呼籲人們勸告子女遠離恐怖活動，並且向警方提供一切恐怖活動的情報。

與敘土商馬恐怖分子自首

詢及身在敘利亞的大馬籍恐怖分子與家人要求回國一事，阿都哈密說，警方目前正在與敘利亞及土耳其當局聯系。

“他們是大馬子民，政府有責任帶他們回國，有參與恐怖活動者，會受到該國法律的制裁，至於他們的妻兒，如果證實沒有涉及，會被安排回國，接受政府的輔導後，會獲得釋放。

“之前，經有一些遺孀及孩童被政府安排回國。”

對方警方在開齋佳節推行的“安全行動15”，阿都哈密表示，他期望今年的車禍率會比往年降低。

將調查被扣者投訴受虐

針對1名涉及搶劫案被冼都警方扣留的印裔男子姆辛達最近向人權委員會投訴，扣留期間遭警察毆打、以辣椒塗滿身體進行虐待的指責，阿都哈密說，警方會就此事進行調查，並會傳召相關人士錄供。

“警方會傳召他及人權委員會成員錄供，不是逮捕，以了解事情真相，這也是警方辦案的正常程序。”

他指出，指責者要負責任，不能隨便作出指責，如果有關指責不實及居心不良，警方有權自護，警方會自行報案，並會採取適當的法律行動。

另一方面，詢及一馬發展公司關鍵人物劉特佐的最新消息時，阿都哈密說，警方會竭盡所能把他帶回國接受調查，惟他無法給予一個確實的日期。