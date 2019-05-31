楊美盈：要在馬續營運 稀土廢料須妥善解決

（吉隆坡31日訊）首相馬哈迪昨日宣布允許更新萊納稀土廠執照，掀起爭議。能源科藝環境部長楊美盈楊美盈將前往萊納公司基地，與澳洲政府商談萊納營運和廢料處理課題。

根據《透視大馬》，環境部副秘書長納古連達蘭（K Nagulendran）今早在雪州萬宜受詢時表示，楊美盈將會會見澳洲新任能源部長，以商討萊納運作和廢料處理一事。

不過，他補充，由於澳洲大選剛落幕，因此待澳洲內閣宣誓就任後，楊美盈才會前往澳洲會面。

“首相宣布，萊納將會繼續留在大馬。至於我們的角色，就是處理（萊納斯土廠）廢料的課題。”

“政府清楚表明會支持相關工業，但萊納的課題就是廢料。”

另一方面，能源科藝環境部長楊美盈強調，萊納稀土廠必需確保廢料獲得妥善解決後，才能在馬來西亞繼續營運。

她昨晚晚接受8TV《環球透視》專訪時指出，儘管首相敦馬哈迪在日本宣布大馬將會允許澳洲萊納稀土廠留在我國繼續運作，但馬哈迪也同時要求萊納必須將輻射物運回來源國，才能批準萊納繼續在大馬營業。

楊美盈透露，內閣也在日前的內閣會議上同意委派她前往澳洲，與澳洲政府進行面對面的直接談判，以商討如何解決稀土廢料的問題。

她補充，大馬仍在等待澳洲的回應，以確定會面日期。

這也意味著，萊納稀土廠能否繼續運作，還需等待她與澳洲政府商談後，並將報告提呈內閣進行商討後，才會有最終的定案。(