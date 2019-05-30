警捕3 IS成員 1嫌犯圖推翻大馬民主









（八打靈再也30日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密說，極端恐怖組織“哈里發國”（IS）首領巴格達迪透過社交媒體及網絡通訊，在我國操縱2名恐怖分子分別前往敘利亞及菲律賓南部參與恐怖活動，結果遭武吉阿曼政治部反恐組洞悉他們的行踪，將他們倆逮捕。除此，警方也在吉打逮捕一名涉嫌資助IS於孟加拉分支組織的孟加拉男子，並發現他擁有製造土製炸彈的知識與能力，也擁有一些相信可製成炸彈的化學原料。

他今天下午發表文告說，這3名被捕嫌犯包括42歲的本地男子、20歲的印尼男子及28歲的孟加拉男子，警方目前已援引刑事法典相關法令及國家安全罪行（特別措施）法調查此案。

他指出，警方是現在本月17日，在吉隆坡國際機場逮捕當時正準備乘搭飛機前往埃及的42歲本地承包商，調查顯示這名嫌犯是薩拉菲聖戰主義者，並從去年開始兩次透過臉書與巴格達迪聯繫，併計劃到達埃及後再前往敘利亞參與恐怖活動。

認為宗教司助大選可殺

阿都哈密說，這名嫌犯不承認我國政府，並且意圖推翻我國的民主制度，而且認為其他宗教及在大選時給予協助的伊斯蘭宗教司都是可殺害的異教徒。

他透露，警方逮捕這名42歲嫌犯後，再於週日，即5月26日在於沙巴根地咬逮捕1名20歲的印尼勞工。

他指出，警方調查顯示，這名嫌犯也曾與巴格達迪聯繫，並試圖協助身在本地的恐怖分子透過沙巴偷渡菲南，以進行自殺式恐怖襲擊，同時也資助菲南恐怖分子前往敘利亞。“警方於今天在吉打州逮捕一名28歲孟加拉男子，他在該處任職船隻引擎技工助理。”

他說，這名落網嫌犯涉嫌資助IS孟加拉分支組織，同時也是製彈專家，並擁有多種化學物。

阿都哈密說，除了上述三人，警方還在通緝另一名涉嫌協助本地恐怖分子從沙巴偷渡到菲南的30歲印尼男子馬萬的下落。他的最後地址是在沙巴根地咬，任何有情報的公眾可聯絡查案管莫哈末拉茲祖安警長（017-327 8435），或向武吉阿曼警察總部政治部反恐組提供情報。

他警告，任何隱瞞不報、協助或與馬爾萬合伙的行為，將觸犯刑事法典第130M（故意對恐怖分子行為知情不報）、第130K（窩藏恐怖分子）、130L（陰謀犯罪）條文，若罪成可被判入獄7至30年。