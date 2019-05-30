首相：準更新執照 不關稀土廠

（日本．東京）澳洲萊納稀土廠將獲允許留在馬來西亞繼續運作！

根據路透社報導，在日本進行3天工作訪問的首相敦馬哈迪，今日在東京出席一項活動後召開的記者會上，也表示馬來西亞會允許萊納稀土廠更新執照。

在這之前，馬哈迪曾說過，萊納稀土廠可以繼續在我國營運，前提是必須先淨化帶入我國的原材料，同時將廢料運出國外。

營運執照將於9月2日屆滿的萊納稀土廠，若要獲准更新執照，就必須符合能源科藝環境部增設的2項更新執照條件，其中一項就是水瀝濾浄化固體廢料必須運離馬來西亞。

萊納是在西澳開採稀土，然後運到馬來西亞進行加工。

萊納投資14億提高產量

稀土所含的17種金屬分別用在電池、電腦、電視及智能手機上，而萊納是中國以外唯一的稀土生產商。

澳洲萊納的股價因中國官方媒體於週三報導，指中方准備使用稀土反擊美國開打的貿易戰後，應聲上漲至超過5年新高。

根據美國地質調查局數據，美國於2014年至2017年所進口的稀土80%來自中國供應，生產的稀土佔全球81%。

上週，萊納宣布準備在馬來西亞投資其加工廠的設備。

萊納說，該公司將投資5億澳元（約14億4400萬令吉）提高產量，以及於2025年在澳洲西部設立加工廠，同時也計劃在美國興建重金屬工廠。