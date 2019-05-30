上訴得直包括趙文輝 57人如願進預科班







（吉隆坡30日訊）102名被拒於大學預科班門外而通過馬青提出上訴的馬來西亞教育文憑考試（SPM）優秀生，最終有57人上訴得直，包括早前召開記者會申訴3度被拒進入大學預科班的優秀生趙文輝。

單親家庭長大的趙文輝在SPM考獲8A2B佳績，但三度在申請進入大學預科班被拒，令他和母親對馬來西亞的教育制度絕望流淚。

馬青總秘書胡偉豪於今日連同馬青總團教育諮詢委員會主席黃欣平等人召開記者會宣布這項好消息時說，57人當中，其中30人來自低收入家庭、23人來自中等收入家庭，以及4人來自高收入家庭。

19優秀生上訴失敗

不過，他們表示，這次的上訴結果，仍有漏網之魚，有19名優秀生上訴失敗，令他們感到失望。

他們透露，這19名上訴學生的SPM成績加上課外活動分數的總積分，在上訴成功的57人之上，當中還有8人是來自低收入家庭。

他們舉例，其中一名申請會計系的上訴者，總積分為95.81分（學術90分滿分，課外活動5.81分），另一位申請工程系的上訴者，總積分為96.19分（學術90分滿分，課外活動6.19分），但卻都上訴不成功。

詢及19名落選的優秀生是否是因為課外活動分數不高導致上訴失敗時，黃欣平說，19人的課外活動分數不低，而且他們的總分數比上訴成功的57人來得高。

無論如何，她表示，馬青會針對這19名優秀生提出上訴，希望教育部可以重新考慮，讓他們進入大學預科班就讀。

也是馬青霹靂州團長的胡偉豪，希望政府以績效制來錄取大學預科班的學生，讓所有達到大學預科班門檻的學生進入就讀，而不是以種族或收入來作區分。

否認消費任何人

胡偉豪斥火箭無中生有

針對行動黨週三發文告譴責馬華消費大學預科班課題炒作新聞，胡偉豪反擊說，馬青在大學預科課題上並沒有消費任何人，包括趙文輝母子，反之是行動黨無中生有，扭曲事實。

他說，行動黨在文告中提到，馬華一群人突然前往趙家，殺趙家一個措手不及，事實上並非如此，而是他們與媒體和趙家在茶室喝茶後，基於想慰問趙家，才決定到趙家做家訪。

他說，文輝的母親很感激他們的到來，還在他們臨走前，執意要送他們一大包茶葉，可是他們拒絕收下，最後只帶走一小包茶葉。

胡偉豪在記者會上，從口袋裡拿出趙文輝母親送的茶葉，泡了一壺茶，與在場的記者分享。

他強調，馬青在網民來勢洶洶的攻擊時，已第一時間發文告要求網民停止攻擊文輝母子，也譴責這些網民，尤其是行動黨前國會議員黃偉益早前對文輝發表的言論。

他認為，行動黨應該對黃偉益展開紀律處分，而不是對馬華做不實的指控。

出席記者會的包括教育局諮詢委員會局主任黃欣平、檳城州馬青分團團長林瑞木、中委劉佳龍和馬青總團組織秘書鄭成幸。