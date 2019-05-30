追債公司門前下跪磕頭 披麻戴孝唱喪曲追債







（新加坡30日訊）追債公司老闆出新招數，不止披麻戴孝和擔幡現身到欠債人公司，還大喊大叫哼喪歌，甚至跪在門前磕頭直說：“求求你啦！還錢啦！”，讓人看傻眼。

一則長達三分鐘的視頻昨晚開始在網上瘋傳，視頻可見追債公司的人披麻戴孝出現在欠債者的公司門外，以方言大喊大叫，重複地大喊“還錢不還錢？”、“來啊來啊，不要跟這公司做生意！”和“讓你衰！”等。

追債者說著說著，甚至突然跪下，間中還哼了兩段相信是喪歌的橋段，繼續喊話讓欠債公司的員工請老闆出來給予交代。

當員工拿出手機對他拍照時，他突然跪拜磕頭，語帶調侃地說：“求求你不要拍啊！”

網友調侃下次出動棺材

視頻引起網友熱議，不少網友留言稱沒看過這種追債方式，讓人大開眼界；也有網友調侃稱，下次可能出動棺材、黑白無常等上門討債。

記者輾轉聯繫到上門追債的公司，老闆白豐偉（59歲）受訪時解釋，自己是兩週前接到顧客委託，指欠債公司兩三年前欠了一家供應商約17萬新元（約51萬令吉），至今仍未還錢。

白豐偉聲稱，自己上週曾到該公司討債，當時好聲好氣找老闆，但老闆都不出面談判，靠員工擋下，還曾報警把他趕走。

在沒有其他辦法的情況下，他前天第一次披麻戴孝地出現在該公司門口，跪在那里約10到15分鐘，但老闆仍不願意出來。

昨天下午約2時，他再次披麻戴孝上門，被指欠債公司的員工一直說要請律師處理，惟白豐偉都拒絕不肯，堅持要他們給予交代。

為討到錢不惜戴孝犯禁忌

披麻戴孝可能對自己不吉利，追債公司老闆稱百無禁忌，只希望盡快協助顧客討回欠款。

網上除了流傳白豐偉披麻戴孝的視頻，也流傳他跟被指欠債公司的員工對話的視頻。

根據該視頻，公司員工不斷重複要請律師或是通過律師解決這個問題，但白豐偉都回复：“如果律師能處理，也不會找我過來討債”。

白豐偉說，因為知道這個債務很難討，所以得想些不同的方式讓老闆還債。“我用的方式沒有犯法，裡面的員工也一直拍我，現在視頻已經放上網，我也不介意，只希望對方老闆能出面解決問題。”

詢及披麻戴孝會否覺得不吉利，白豐偉稱自己毫無忌諱，並且也是首次這麼做。他暫時也還沒想到下次要用什麼奇招追債。

工程公司否認欠債

短短4小時，被指欠債的公司老闆接到10多通來電，詢問公司是否出現債務問題。老闆澄清：“並無此事。”

記者今早走訪被指欠債的公司，這家工程公司的兩名老闆黃先生（48歲）和洪先生（37歲）一起接受訪問。

不願透露名字的黃先生說，昨天視頻上網後，從晚上8時至凌晨12時電話都響個不停，很多承包商都打電話來詢問他的公司是否出現債務情況。

他希望藉報章澄清，公司並沒有拖欠任何債務。

他解釋，派人來追債的是兩年前合作的承包商。當時工程完畢後，不僅沒有提供12個月的保修服務，還陸續發來三張發票，列出多樣項目索取總數17萬2960元的額外費用。

“我們看過發票列出的項目，發現都不涵蓋在我們合約範圍以內，所以沒有義務還這筆數額。”

曾闖辦公室大鬧逼還債

除了披麻戴孝，追債公司老闆被指曾進入辦公室，躺在地板上亂喊亂叫大鬧一小時，警察到場後才肯離開。

工程公司的老闆黃先生澄清，公司曾在2月28日發律師信向索債公司解釋，指欠下的債務項目並不在合約範圍以內，但對方至今都沒有針對律師信給予回复，反而突然聘請追債公司來討債。

黃先生說，追債公司的人星期一（27日）第一次上門，躺在辦公室內大鬧一小時，直到員工報警，警察到場後才肯離開。

跟著，追債公司的人一連三天都過來鬧場，週二和周三則分別鬧了15分鐘左右就離開。

黃先生指目前考慮通過法律途徑處理此事。